Biniali prohíbe la entrada a las verbenas a los menores de 16 años que vayan solos

Los menores de 16 años no podrán acceder a las fiestas de Biniali si no van acompañados de un adulto que se responsabilice de ellos. El Ajuntament de Sencelles dispondrá policías en los únicos puntos de acceso al llogaret (en la rotonda de la carretera de Sencelles y en la entrada desde Binissalem) que no dejarán pasar a los menores que no vayan acompañados de un tutor, según confirmaron este viernes los alcaldes de Sencelles y Biniali, Joan C. Verd y Miquel Fiol respectivamente.

Con esta medida se busca evitar los excesos y desmadres que de un tiempo a esta parte distinguen las verbenas de verano, que en Biniali se celebran la víspera del 10 de julio (festividad de Sant Cristòfol). Sin ir más lejos, el año pasado se registraron numerosas peleas, algunas de las cuales graves, y 5 comas etílicos. Los protagonistas de estos actos son a menudo chicos y chicas de solo 14 o 15 años.

«Estamos cansados de hacer de guardería por las fiestas. Si los chavales no vienen acompañados de un adulto no podrán entrar. No podemos permitir que vuelva a pasar lo que ha sucedido los últimos años; se nos está yendo de las manos», indicó el alcalde pedáneo, Miquel Fiol. «No creo que un chaval de 13 años tenga algo que hacer en Biniali a las 4 de la madrugada. Se genera un riesgo para los menores. También pretendemos concienciar y llamar la atención de los padres», añade el alcalde de Sencelles, Joan Carles Verd.

Igual que ocurre en otras fiestas de pueblos de la Part Forana, Biniali se ha masificado de chavales muy jóvenes procedentes del área de Palma. Hacen «kedadas», es decir, fijan una cita a través de las redes sociales y acuden masivamente.