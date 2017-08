Los cazadores protestan contra la nueva ley de toros

La primera protesta contra la nueva ley de regulación de las corridas de toros y protección de los animales reunió este sábado por la tarde a más de 200 personas en sa Pobla. Según la organización eran más de 300.

Publicada en la edición del jueves del Butlletí Oficial de les Illes Baleras, la nueva normativa entró en vigor el viernes. Ello impidió que ayer se pudiera celebrar la primer prueba del campeonato de tiro a la codorniz de Balears, organizaba por la Sociedad de Cazadores de sa Pobla. No hubo prueba, pero sí protesta.

«Esperábamos un centenar de cazadores o quizás más, pero no esta riada de gente que ha venido de toda Mallorca», confesó Pedro Bestard, presidente de la Federación Balear de Caza. Bestard recordó que la Sociedad de Cazadores había «hecho todos los trámites y preparado todo» para celebrar la prueba que finalmente se tuvo que abortar. En este sentido, lamentó que el redactado de la nueva ley no contemplara «un período de transitoriedad para que no se dieran casos» como el de ayer.

Bestard indicó que la estrategia de la Federación consiste en esperar a que el Gobierno impugne la nueva normativa ante el Tribunal Constitucional, lo que conllevará automáticamente la suspensión cautelar de la norma. Luego, pruebas como la convocada ayer en sa Pobla recuperarán el amparo legal que pedieron con la normativa aprobada por el Parlament.

Cazadores, contrarios a la ZEPA, payeses y otros colectivos prevén conformar más adelante una plataforma «de defensa del mundo rural» que convocará otras protestas.

Políticos

Únicamente representantes del PP de sa Pobla asistieron a la protesta. Estaban la portavoz Margalida Serra y otros regidores. El alcalde, Biel Ferragut (Independents-PI), explicó que le habían avisado de la protesta con pocas horas de antelación y que no pudo acudir, pero que próximamente mantendrá una reunión con la Sociedad de Cazadores «para ver qué podemos hacer».