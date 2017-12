El PP tilda la crisis en el Ayuntamiento de Calvià de circo y Cs pide diálogo

El portavoz del PP en Calvià, José Manuel Ruiz, ha calificado de «circo» la situación en el Ayuntamiento de la que culpa al PSOE por el cese del edil de Sí se puede Calvià Fernando Alcaraz; mientras Carlos Tarancón de Ciudadanos ha pedido diálogo para aprobar los presupuestos municipales.

El grupo municipal del PP ha recriminado al PSOE calvianer que esté siguiendo los mismos pasos dados durante la legislatura de 1995-99, con Margarita Nájera y Anselmo Martín, «para ir lapidando su propio pacto y gobernar en solitario en el último tramo de legislatura».

«Como pasará actualmente después de que tras que el alcalde Alfonso Rodríguez haya destituido al edil de Sí Se Puede, Fernando Alcaraz», ha augurado Ruiz, ha informado el PP en un comunicado. Rodríguez anunció ayer una reestructuración de gobierno por la falta de acuerdo respecto a los presupuestos, con la expulsión de Alcaraz.

Ruiz ha asegurado que «el alcalde y los suyos no son de fiar» y ha añadido que «el único responsable de lo que está sucediendo en el Ayuntamiento calvianer es el PSIB-PSOE que usa y abusa de los partidos minoritarios para después dejarlos en la estacada».

«Desde principios de legislatura la gestión del alcalde Rodríguez ha sido nefasta, sin un gobierno definido y dejando muchas de la áreas del consistorio sin sus responsables tras las diferentes crisis registradas; como está pasando en Transparencia, en la Llar d' Ancians o en Obras», ha criticado.

Ruiz ha insistido en que lo que ocurre en el consistorio «es un auténtico circo, un absoluto despropósito».

Por su parte, el regidor de Cs en Calvià, Carlos Taracón, ha apelado a la «enorme responsabilidad que tienen todos los partidos con representación en Calvià para conseguir que no se paralice la política del ayuntamiento ni se limite el buen funcionamiento de los servicios», ha informado Ciudadanos en otra nota.

Tarancón ha instado a PP y a PSOE a que «dialoguen y dejen de tirarse piedras por el bien de los presupuestos y los ciudadanos» y ha añadido que «los tiempos han cambiado y que ya no pueden existir barreras entre los partidos», de manera que «la opción de sentarse y votar que no a todo no puede continuar».

«El PSOE en la actual situación puede entrar en un bucle de inestabilidad si sigue con su política de sentarse únicamente con los llamados 'partidos de izquierda' y no sacar adelante ni presupuestos», ha añadido Tarancón.

Tarancón cree que la situación «es culpa de pactar con partidos que prometen lo imposible, lo cual se traduce en constantes conflictos y problemas en las instituciones donde se encuentran».

Se ha comprometido a analizar los presupuestos «a fin de cumplir con la promesa de hacer política útil para los ciudadanos y no la vieja política de espectador desde la oposición, como han hecho los viejos partidos a lo largo de su historia».