El PSOE de Muro acusa al gobierno de «pasividad» ante presuntos delitos medioambientales

El PSOE de Muro denuncia que el gobierno (CDM, PI y PP) no actúa ni investiga posibles delitos medioambientales en su municipio. Los socialistas ponen dos ejemplos: el paradero desconocido de los escombros de una obra pública ejecutada por el propio Consistorio el año pasado y los «movimientos de tierra» en una parcela privada situada en suelo rústico.

La obra pública mencionada es la adaptación y eliminación de barreras arquitectónicas de las aceras. Según el PSOE, el adjudicatario no ha justificado «el correcto tratamiento de los escombros». El Consistorio no ha abonado aun el dinero reservado para ello a la empresa, reconocen los socialistas. No obstante, critican que sí haya pagado las demás certificaciones. «No se sabe aun donde se vertieron», critica el PSOE.

La otra denuncia se refiere a una finca rústica del polígono 2 donde «se vienen realizando movimientos de tierra» con maquinaria pesada desde 2014. Los socialistas señalan que hay vecinos que lo han denunciado al Ajuntament y que éste no actúa. «Le instamos a actuar en caso de delito medioambiental», añaden.