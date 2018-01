El GOB pide «más compromiso» para resolver la grave problemática de S'Albufera

Con ocasión de la conmemoración este domingo del XXX aniversario de la declaración de S'Alfubera de Mallorca como parque natural, el GOB ha pedido «más compromiso para resolver la grave problemática» que vive.

En un comunicado, el grupo ecologista afirma que la protección s'Albufera es uno de las gran hitos en la historia de la conservación del patrimonio natural de las Baleares y, además, «abrió camino» al resto de espacios que se protegieron en años posteriores.

«Sin duda -afirma el GOB- a lo largo de estos 30 años se ha hecho mucho y muy buen trabajo en la conservación de s'Albufera, gracias especialmente a un equipo técnico muy comprometido y a las entidades y personas que han desarrollado una gran labor investigadora, pero desgraciadamente todos sabemos que estas energías positivas no siempre han contado con el necesario compromiso político».

El GOB coincide con la opinión de la Conselleria de Medio Ambiente sobre la necesidad de destacar las mejoras ambientales que han supuesto la protección y gestión del parque a lo largo de tres décadas, pero «echamos de menos un análisis más crítico y la definición más comprometida de los retos que hay que abordar».

Así, desde la conselleria se afirma que «hay que recuperar el personal y los recursos perdidos a principios de la actual década que dejaron s'Albufera en una situación muy precaria desde un punto de vista de gestión», y que «la actual crisis del agua (salinización y eutrofización, provocadas por las extracciones masivas de agua dulce y por la entrada de aguas contaminadas por nutrientes) demuestra que hay que actuar en la cuenca hidrográfica».

«Consideramos -afirma el GOB- que afrontar estos retos con ilusión está muy bien, pero sólo se resolverán con compromiso, decisión, presupuesto y competencia, aspectos que desgraciadamente tenemos que decir que no observamos con suficiencia».

En la primera memoria de seguimiento del parque elaborada esta legislatura (2015) ya se pusieron de manifiesto tanto los «graves problemas» de calidad hídrica, como las carencias en capacidad de seguimiento de la biodiversidad y en vigilancia del espacio protegido.

En octubre de 2016, el director del parque presentó un informe «bien contundente» sobre la extrema gravedad de la situación ambiental del parque debido a la mala calidad del agua. Igualmente, los posteriores programas anuales de actuación de 2016 y 2017 previeron dotaciones de personal de seguimiento ecológico y de vigilancia.

«Lamentablemente debemos decir que a poco más de un año del final de legislatura los avances necesarios no existen o no son significativos; los incrementos previstos de personal se han incumplido tanto en 2016 como en 2017, y no se observa ningún avance importante para resolver pronto la gravísima situación ecológica del parque».

El GOB subraya que hay que celebrar el 30 aniversario en la protección de s'Albufera de Mallorca, pero más que «con fotos, nuevos logotipos y actividades públicas desde el GOB instamos a Medio Ambiente a conmemorarlo con la aprobación y desarrollo urgente de una estrategia de mejora ambiental, con la necesaria planificación y disponibilidad de recursos, para sacar parque de la situación de grave crisis ambiental que está sufriendo».