Investigan un vertido ilegal de neumáticos en sa Comuna de Lloret

Los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil investigan el vertido ilegal de un gran número de neumáticos en sa Comuna de Lloret, que la Policía Local localizó este martes en la zona protegida como Área Natural de Especial Interés (ANEI).

El alcalde Antoni Bennàssar denunció los hechos e indicó que el culpable se enfrenta a una multa por un delito grave contra el medio ambiente. «Hemos avisado al Seprona para que se haga cargo de la investigación y persiga al culpable, porque a nivel municipal no disponemos de los medios suficientes y será la Guardia Civil quien fije la sanción», dijo Bennàssar.

Ahora el Ajuntament de Lloret trabaja para retirar el gran volumen de neumáticos que se dejaron abandonados en sa Comuna. El alcalde explicó que «estamos buscando un gestor autorizado para que lleve a cabo la retirada de las ruedas y, seguramente, pasarán un par de días antes de que se pueda llevar a cabo».

Aunque la mayor parte de la superficie de sa Comuna está totalmente vallada y el acceso no está permitido para los vehículos, existe una pequeña zona del espacio protegido que no está cerrada y el acceso es libre. Es justamente en esta zona donde se ha localizado el vertido y el alcalde anunció ayer que «en la hoja de ruta tenemos previsto vallarla porque no es la primera vez que nos encontramos con vertidos ilegales en la zona».