Condenados un policía y un controlador de la ORA de Valldemossa por quedarse la recaudación

Un policía turístico y un controlador de la ORA de Valldemossa aceptaron este martes penas de dos años de cárcel y un año y nueve meses respectivamente por quedarse con parte de la recaudación de los parquímetros. Los dos acusados han devuelto ya los 9.000 euros que habían sustraído y no tendrán que cumplir las condenas de prisión, que han sido suspendidas. Junto a la pena de cárcel, tendrán que abonar una multa de 600 euros y ambos quedan inhabilitados durante cinco años para cargo público, lo que implica que perderán sus trabajos.

Los dos acusados asumieron las penas después de un acuerdo entre sus defensas, la Fiscalía y el Ajuntament de Valldemossa. Evitan así un juicio con un jurado popular, ya que han sido condenados por un delito de malversación de caudales públicos y otro de infidelidad en la custodia de documentos.

El controlador y el policía se dedicaron a quedarse con parte de la recaudación de los parquímetros durante casi dos años, en 2015 y 2016, hasta que fueron descubiertos y detenidos más tarde por la Guardia Civil. El servicio de la ORA lo explotaba entonces de forma directa el municipio y había establecido un sistema para sacar las monedas y llevarlas al banco en el que debían participar los dos acusados. Los lunes y los viernes, ambos tenían que abrir las cajas, sacar lo recaudado y los tickets de aparcamiento y llevarlos en una bolsa con un precinto a una entidad bancaria. Sin embargo, como sabían que había algún problema en otras máquinas, comenzaron a quedarse con dinero. Abrían las máquinas en días que no eran los marcados para vaciarlas y se apropiaban del dinero sin hacer los ingresos. Para evitar ser descubiertos borraban el total acumulado de la máquina para que no apareciera y destruían los tickets que habían expedido las máquinas. Mediante ese método consiguieron no ser descubiertos durante algunos meses y llegaron incluso a manipular las recaudaciones que sí eran oficiales para adueñarse el dinero.