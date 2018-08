El 'párking' de ses Covetes quedó abierto por un acto vandálico

El solar utilizado el pasado martes como 'párking' en las inmediaciones de ses Covetes fue reabierto por alguien ajeno a la propiedad, por lo que ésta considera que se trató de una acción vandálica, ya que «alguien rompió la cadena» que impedía el acceso de vehículos al terreno.

«En ningún momento se abrió el mismo, sino que fue un acto de vandalismo premeditado, el cual está denunciado, ya que la Policía Local inspeccionó y realizó un informe. Esta madrugada -cuando salieron todos los coches que quedaban- ha sido cerrado de nuevo», ha explicado a este diario la propietaria.

Al parecer no se trata de un hecho aislado, ya que las mismas fuentes han declarado que «otros vecinos han tenido el mismo problema con sus terrenos no vallados; los turistas no deberían aparcar en cualquier hueco que encuentren, sin considerar si es público o privado».