Aparece de nuevo un párking alegal cerca de ses Covetes

Hace unos años, y después del cierre del aparcamiento que operaba junto al núcleo de ses Covetes, en Campos, un vecino habilitó un solar con capacidad para más de 200 vehículos a escasos 500 metros de ses Covetes. Este martes, y después de años cerrado, volvió a abrir, sin cobrar por estacionar.

El solar, que ya se utilizó de manera temporal e alegal durante algunos veranos, ya ha sido clausurado por el Ajuntament en más de una ocasión. Este martes, su apertura volvió a dar cobertura a los centenares de vehículos que se acercan a diario hasta este núcleo para acceder a las playas del Parc Natural de es Trenc.

La situación que se vive a diario en esta vía de acceso a las playas de Campos es calificada como «insostenible» por algunos vecinos. «Lo que vivimos este año no lo habíamos visto antes, tanto por lo que se refiere al trafico como a la limpieza de las playas», señalaba un vecino, que añadió que «este año los responsables de las hamacas si hay una bolsa de basura más allá del limite de su competencia no la retiran, una situación que no se producía antes».