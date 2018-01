El divertido vídeo de Nochevieja de Silvia Luna desde el hospital

La cantante Silvia Luna, enferma de leucemia, ha tenido que pasar la Nochevieja en el hospital Son Llàtzer debido a que la quimioterapia que está recibiendo es mucho más fuerte de lo que su cuerpo puede aguantar. Sin embargo, ella se siente optimista. «Sé que el camino no va a ser corto, y sí muy duro, hasta el trasplante. Pero lo voy a conseguir», señala la joven.

No pudo celebrar la noche de Fin de Año como le hubiese gustado pero se adaptó a la situación y recibió el año con su mejor cara desde el hospital. «Aunque fuera por un ratito, me quité el chándal y en su lugar me puse el vestido de fiesta. Y me tomé las uvas … Bueno, algo parecido a uvas, porque estas no las puedo tomar, pues no me sentarían bien. Y lo celebré con mi gente de aquí. Incluso canté un villancico». Y esta pequeña celebración la grabó en un divertido vídeo, en el que salen familiares, amigos e incluso personal sanitario que la atiende durante su estancia en el hospital.

Silvia reconoce que tiene ganas de salir del hospital porque significará que se encontrará mejor y porque quiere continuar trabajando para concienciar con la necesidad de ser donante de médula.