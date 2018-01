Qué regalar en Navidad y no morir en el intento

Llega la Navidad y con ella la mejor época del año donde los adultos nos convertimos en niños y recuperamos las nostalgia propia de la época. Porque estas son fechas de regalos, reuniones familiares y de amigos y todo con el sonido de los villancicos de fondo.

Uno de las grandes preocupaciones de toda persona sobre la faz de la tierra cuando se acercan estas fechas tan encomiables es comprar regalos para Navidad y no acabar muriendo en el intento. Porque intentar comprar el regalo que más guste a una persona cercana no es tarea sencilla. ¿Un consejo para ello? No esperar a última hora para comprar los presentes porque si no puedes verte a última hora en una cola infinita que puede acabar sacando de los nervios a cualquiera.

Así que tienes que tener en cuenta que hay regalos ingeniosos que probablemente los puedas adquirir a través de una plataforma online. A día de hoy, el comercio electrónico es la principal opción para muchos españoles por la comodidad que representa hacer una compra desde casa y la rapidez en la que puedes recibir el producto en cuestión. A continuación les relatamos ideas de regalos con los que el éxito está asegurado.

-Escape Room: El escape room o habitación de escape está de moda en España y todo el mundo sale contento de esta experiencia. Este es un juego de aventura físico y mental que consiste en un grupo de jugadores que son encerrados en una habitación donde deberán solucionar enigmas y rompecabezas de todo tipo para ir desenlazando la historia y conseguir ‘escapar’ antes de que finalice el tiempo disponible (normalmente 60 minutos).

-Vuelta al mundo con la cerveza: Este es un regalo que es sinónimo de éxito si la persona que va a recibirlo es gran amante de la cerveza. Con un pack de todas las marcas del mundo sacarás una sonrisa de la boca de una persona querida. Eso al fin y al cabo es el objetivo.

-Noche de relax en hotel con spa y cena: En la Navidad llegan las merecidas vacaciones para muchos y qué mejor que celebrarlo con una noche de relax. Por ello, comprar una noche de hotel con spa y cena puede ser la mejor idea para comprar. Esto suele venir en las clásicas cajas de experiencias donde las personas que reciben el regalo pueden elegir la fecha y el día que mejor les venga para disfrutar de ello.

-Consola de los 80: Las primeras consolas que aparecieron en la vida de las personas allá por los años 80 se han vuelto a poner de moda y todo aquel que las vuelve a disfrutar regresa a la época de cuando era un niño. Así que una de las muchas de estas que han regresado al mercado después de años en el ostracismo puede ser la mejor elección a la hora de realizar un regalo. El éxito está asegurado.

-Teclado láser multidispositivo: En pleno 2018 todos vivimos enganchados al móvil y este regalo es lo más práctico posible. Con un simple láser, el teclado de tu móvil aparecerá en cualquier zona desde donde podrás accionar las teclas de tu dispositivo.