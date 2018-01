La pesca de la anguila aumenta en s’Albufera con motivo de las fiestas de Sant Antoni

Apreciada por su carne y por ser elemento indispensable en la confección de las famosas espinagades, la anguila está en el ojo de mira de los pescadores que suelen frecuentar el Parc Natural de s’Albufera de Mallorca. Uno de ellos es Josep Amengual Cifre (Muro, 1973), de Can Eixut, con cartilla que lo acredita como tal con el número 14. Aunque cocinero de profesión, estos días frecuenta el parque para capturar anguilas destinadas a consumo familiar con la elaboración de espinagadas.

Josep cuenta que «la temporada de pesca de la anguila en el Parc es del 1 de julio al 28 de febrero y este año no han sido muy favorables las capturas debido a que no ha llovido y los torrentes no han sido portadores de agua».

Josep se aficionó hace apenas doce años, cuando vio pescar con cucada. La cucada o cebo se forma con gusanos de tierra, que viven formando galerías en las tierras de terrenos húmedos. Señala el pescador que «se cogen una treintena de ellos y se van prendiendo en un hilo de cuerda formando el cebo, que va atado a una caña que puede ser una de la misma albufera o de fibra». Finalizada esta labor, el pescador se dispone para ir a pescar. Josep suele hacerlo acompañado de su padre, Juan Amengual Fornés, y su hijo de nueve años Joan Francesc Amengual Barrio. A las seis de la tarde cogen los aparejos y se van hacia el parque acercándose al torrente de Sant Miquel, concretamente en la acequia denominada na Siurana.

Josep Amengual señaló que «en la actualidad hay unos 22 permisos de pesca legalizados. Hace poco más de quince años había unos 80 pescadores. Hoy el de mayor edad es Jaume Pau, tiene 87 años y es natural de sa Pobla. Hoy en día esta actividad ha mermado mucho ya que la gente joven no está por esta labor». Y dentro de poco viene la fiesta y el consumo de espinagades. Según el pescador, «el noventa y nueve por ciento de las anguilas que se consumen proceden de Valencia. Si se quiere degustar una espinagada de anguila del Parc Natural ha de ser la que se elabore en casa de algún pescador que lo frecuente».