Quique San Francisco explica en el programa de Bertín su «terrible experiencia» con las drogas

El actor Quique San Francisco pasó este lunes por el programa de Bertín Osborne 'Mi casa es la tuya' donde recordó los 4 años que estuvo enganchado a las drogas, una «terrible experiencia» que logró superar gracias a su madre.

El actor confesó que esos años fueron los peores de su vida. «Me cogí un enganchón con el 'jamaro', como se decía vulgarmente, mi madre nunca se lo mereció. Y eso es algo que no me perdono en la vida», confesó San Francisco sobre su adicción a la heroína.

Fue solo gracias a su madre que consiguió superar tan complicado trance. «Le pedí que me encerrara. Me dijo: 'Para verte así, mejor, si tienes huevos, suicídate. Porque a mí me está matando en vida'», explicó el actor, que visitó el programa junto a su amigo Jorge Sanz.