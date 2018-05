Harry y Meghan se casan

Llegó el día. Harry de Inglaterra y Meghan Markle se convertirán, en unos minutos, en marido y mujer. Una boda seguida por millones de personas en todo el mundo.

Y Buckingham Palace lo está contando, minuto a minuto, desde su perfil de Twitter.

At the High Altar, The Dean of Windsor greets the congregation and reads the Preface #RoyalWedding pic.twitter.com/cXQBhL3g0y — The Royal Family (@RoyalFamily) 19 de mayo de 2018

El vestido de novia ha sido diseñado por la diseñadora británica Clare Waight Keller que, el año pasado, se convirtió en la primera directora artística de la histórica casa de moda francesa Givenchy. El velo de la novia representa la flora distintiva de cada país de la Commonwealth unida en una composición floral, informa la Casa Real británica. Meghan Markle luce una diadema de diamantes que La Reina Isabel le ha prestado para el enlace.

Así ha sido la llegada de la novia a la capilla de San George

The Bride moves in procession through the Nave where she is joined by The Prince of Wales #RoyalWedding pic.twitter.com/d9HrWsMjRt — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 19 de mayo de 2018

Harry de Inglaterra ha llegado junto a su hermano, el príncipe William y han permanecido en el interior del templo hasta la llegada de la novia. Los dos han dado muestras de la sintonía que les une

Prince Harry and his best man The Duke of Cambridge arrive at St George's Chapel #RoyalWedding pic.twitter.com/h5pV33hCIK — The Royal Family (@RoyalFamily) 19 de mayo de 2018

Isabel II ha sido la última en llegar, justo antes de la novia, y ha sido recibida entre aplausos por todo el público congregado en el Castillo de Windsor.

The Queen and The Duke of Edinburgh arrive at St George's Chapel #RoyalWedding pic.twitter.com/GSJZBBr5cf — The Royal Family (@RoyalFamily) 19 de mayo de 2018

Carlos de Inglaterra, príncipe de Gales, heredero al trono y padre de Harry, ha sido de los últimos en llegar, acompañado por su mujer, Camila Parker, Duquesa de Cornualles.