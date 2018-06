Ana Ruiz Maldonado, ganadora de ¿Qué es un Rey para ti?: «El Rey es un chef con los mejores ingredientes»

Ana Ruiz Maldonado, de 12 años de edad y natural de Ibiza, es la ganadora del concurso ¿Qué es un Rey para ti?, que este viernes reunió a todos los finalistas de les Illes Balears en una entrega de premios celebrada en el salón de actos Can Campaner, de Palma. Los 40 trabajos finalistas fueron expuestos durante el evento y se pudo apreciar una gran creatividad y elaboración en la mayoría de ellos. Organizado por la Fundación Institucional Española (FIES), bajo el patrocinio de Orange y la Fundación Orange, la ganadora asistirá a la Audiencia Real que don Felipe dará a los alumnos ganadores de cada comunidad.

Entre los trabajos presentados, Judith Marín, del colegio La Salle, de Alaior (Menorca), hizo unas aubarcas con la imagen del Rey y la Corona española. Por su parte, Andrea Grau y Valeria Alonso, del colegio Santo Tomás de Aquino, de Inca, realizaron un mural donde apuestan por una España unida. Amalia Riera, del colegio La Salle, de Manacor, presentó un barco en el que don Felipe va a bordo y la vela tiene todas las banderas de España. El trabajo ganador de Ana Ruiz es un dibujo en el que se ve al rey Felipe con gorro de chef y en el que se puede leer: «El rey es un chef con los mejores ingredientes para cocinar una receta maestra».

¿Por qué pensaste poner al Rey tras los fogones?

—No sé. Me gusta dibujar y la cocina. Se me da bien la asignatura de Plástica y no es el primer concurso de dibujo que gano. Me gusta la cocina y, aunque se me da mal, mi madre cocina muy bien y en el dibujo he querido reflejar que el Rey tiene los mejores ingredientes para cocinar un buen país.

¿Has visto alguna vez al Rey?

—Por la tele y las revistas sí lo he visto. Dan una imagen de respeto. Pienso que la Familia Real es muy importante para la estabilidad de este país y cómo nos representan en el extranjero. La verdad es que me gustaría conocerlo. Le pediría que viniera con toda su familia a Ibiza.

¿Qué piensas de la reina Letizia?

—Siempre está en el punto de mira y eso a mí no me gustaría.

¿Te gustaría ser reina?

—No (sonríe), lo de estar delante de las cámaras y que la gente me mire no me gusta.