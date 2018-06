Miquel Àngel Barrios es el orgulloso padre de Jana, la niña mallorquina de 13 años que ha dado una lección a todos tras recibir insultos e improperios por vestirse como a ella le gusta para acudir a clase.

Su caso se popularizó enormemente en las redes sociales a través de una carta escrita por el puño y letra de la niña, que el progenitor se limitó a trasladar, y que en las últimas horas ha sido tomado como un ejemplo de lucha contra la discriminación en el entorno escolar.

«No es un tema de bullying sino de machismo entre iguales», asegura Barrios en declaraciones a Ultima Hora resaltando, además, que por cada insulto y desprecio la pequeña ha recibido mil mensajes de apoyo y de admiración.

Además, explica que en su publicación no dieron ningún nombre que identificara a las niñas que insultaron a Jana porque su objetivo no es el de identificarlas ni de criminalizarlas, sino que las familias se den cuenta de esta realidad y luchen para cambiarla.

Asimismo, el padre de Jana reconoce que en su centro trabajan bastante bien estas problemáticas, algo que sin embargo no garantiza que no se produzcan circunstancias lamentables como esta. A tenor de esto, la propia niña ya avanzó en su escrito que el problema no era tanto de las niñas como de «lo que han visto en sus casas».