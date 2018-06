Robbie Williams estaba alojado en el hotel incendiado de Londres

El cantante Robbie Williams estaba alojado en el hotel Mandarín Oriental de Londres cuando se declaró un gran incendió este miércoles. El artista, y el resto de huéspedes, tuvieron que ser evacuados rápidamente para que los daños no fuesen mayores.

En un vídeo grabado por uno de los clientes del hotel se puede ver como Robbie Williams baja las escaleras de emergencia y hace un gesto con el pulgar hacía arriba para indicar que está bien. Parecer ser que el actor estaba en la capital inglesa para participar este fin de semana en un evento deportivo benéfico. Concretamente en el Charity football match Soccer Aid 2018, que se jugará en el estadio Old Trafford, en Manchester.

Otro de los famosos que estaba en el hotel en esos momentos es Holly Balance, la interprete de la serie Neighbours. Fue la misma actriz la que compartió una imagen del incendio en sus redes sociales.

This is just terrible. #mandarinoriental just minutes ago. Went up in seconds! pic.twitter.com/0MxlFjOohD