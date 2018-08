El extraño caso del móvil de una chica que murió hace 8 años

El extraño caso de un teléfono móvil encontrado en Madrid ha removido Twitter en las últimas jornadas, enganchando a miles de personas a una historia bastante bien hilvanada con visos de relato paranormal.

Todo empezó cuando una usuaria, @nelagarnela, encontró el terminal cerca de la madrileña plaza de Legazpi, que según pudo saber pertenecía a «una tal Marta Gutiérrez, de Madrid».

Aunque, para su sorpresa, esa persona no era quien parecía ser a simple vista, y Nela fue tirando del hilo, como si de una investigadora se tratara, para llegar a una constatación inesperada: el móvil pertenece a una chica que murió hace 8 años en Estados Unidos.

A partir de aquí se destilan numerosos detalles y elementos que vale la pena seguir hasta el final.

A ver, tengo que contar esto porque estoy FLIPANDO. El otro día me encontré este móvil por la calle. Al principio pensé que era de la chica de la foto, pero acabo de descubrir que eso es imposible porque murió hace 8 años en EEUU. Y es que esto no es lo más extraño de todo. pic.twitter.com/XLaMdQjuRq — Nela García (@nelagarnela) 20 de agosto de 2018

El móvil lo encontré la semana pasada mientras volvía a casa, de madrugada. Vivo en Madrid. Estaba tirado en un parque cerca de la plaza de Legazpi. — Nela García (@nelagarnela) 20 de agosto de 2018

Una cosa que me pareció rarísima era que no tenía código de bloqueo. Nadie lo lleva así, no?? O sea, podía ver todo lo que tenía dentro. — Nela García (@nelagarnela) 20 de agosto de 2018

Pensé en buscar algún número al que avisar, pero atención: en la agenda no tenía ningún contacto. Luego miré las apps y había poquísimas. Ni siquiera Whatsapp. pic.twitter.com/j8Ok4JfFCU — Nela García (@nelagarnela) 20 de agosto de 2018

Lo que sí tenía era perfiles en Instagram y Facebook, y ahí pude ver a quién pertenecía supuestamente el móvil: una tal Marta Gutiérrez, de Madrid. pic.twitter.com/aDGHy5Jv1G — Nela García (@nelagarnela) 20 de agosto de 2018

El contenido era súper impersonal. Había muy pocas fotos suyas, casi todo eran fotos de edificios o paisajes sin textos ni comentarios. Tampoco seguía a nadie ni tenía ningún seguidor. — Nela García (@nelagarnela) 20 de agosto de 2018

En Facebook no tenía amigos ni interacciones ni nada, pero encontré su correo electrónico y le escribí. No recibí respuesta, así que publiqué este post en su muro. Como ya me imaginaba, nadie contestó. pic.twitter.com/UZsdGV1yhN — Nela García (@nelagarnela) 20 de agosto de 2018

También publiqué este tuit en mi cuenta, por si lo leía alguien que supiera algo, pero tampoco sirvió de nada. https://t.co/LUKVDKJOtT — Nela García (@nelagarnela) 20 de agosto de 2018

Total, que ya en modo hacker puse fotos de su Facebook en Google Imágenes para ver si encontraba otro perfil de esta chica, porque al buscar por su nombre me aparecían demasiados resultados. Así llegué a este blog pero ATENCIÓN AL PERFIL DE LA AUTORA https://t.co/Pie0yXL1mD pic.twitter.com/kPmqulv1wj — Nela García (@nelagarnela) 20 de agosto de 2018

El blog se había publicado en 2008 con fotos de un viaje de una estadounidense por España. Las fotos son exactamente las mismas que hay en el Facebook de Marta Gutiérrez. pic.twitter.com/EQaobpGZIc — Nela García (@nelagarnela) 20 de agosto de 2018

Parece que la tal Marta, sea quien sea, estaba usando las fotos de esta chica. — Nela García (@nelagarnela) 20 de agosto de 2018

En el perfil del blog encontré un mail, así que le escribí esto a Beatrice para avisarle de que había alguien suplantando su identidad: pic.twitter.com/qqRwDBHD3P — Nela García (@nelagarnela) 20 de agosto de 2018

Esto fue hace unos días, pero hasta hace unas horas no he recibido respuesta. — Nela García (@nelagarnela) 20 de agosto de 2018

Y aquí es cuando he flipado muchísimo: Beatrice Williams murió hace 8 años. pic.twitter.com/r1Ev5iavRk — Nela García (@nelagarnela) 20 de agosto de 2018

Pero como decía al principio, esto no es lo más extraño de todo. — Nela García (@nelagarnela) 20 de agosto de 2018

Antes de revisar todas las apps miré el registro de llamadas, y ahí sí que había un número al que la supuesta Marta Gutiérrez había llamado muchas veces. pic.twitter.com/fdLGXGOAfd — Nela García (@nelagarnela) 20 de agosto de 2018

FLIPA lo que pasa cuando llamas. pic.twitter.com/gD8JoyTxkP — Nela García (@nelagarnela) 20 de agosto de 2018

Y otra cosa muy loca es que había mensajes de texto recibidos desde ese mismo teléfono con secuencias de números y letras. pic.twitter.com/ZtStgv3orS — Nela García (@nelagarnela) 20 de agosto de 2018

WTF??? — Nela García (@nelagarnela) 20 de agosto de 2018

Estos días he estado dándole muchas vueltas a todo esto, y al principio lo que me pareció más lógico fue pensar que este móvil lo estaba usando un estafador. — Nela García (@nelagarnela) 20 de agosto de 2018

Si esto fuera así, seguramente el estafador sabía que Beatrice era una chica extranjera que había muerto hace tiempo, y por eso usó sus fotos para hacerse pasar por la tal Marta, para que fuera más difícil que le pillaran. — Nela García (@nelagarnela) 20 de agosto de 2018

Pero también se me ocurre otra cosa: que todo esto esté relacionado con algún tipo de juego de internet. — Nela García (@nelagarnela) 20 de agosto de 2018

Hace poco estuve leyendo sobre juegos virales que llevaban a la gente a hacer cosas muy locas. Por lo que leí, detrás de estos juegos suele haber estafas o robo de datos o cosas así. — Nela García (@nelagarnela) 20 de agosto de 2018

Podría tener sentido que este móvil perteneciera a alguien que estaba metido en uno de estos juegos raros, no? Y a lo mejor, para no exponer su verdadera identidad, se inventó la de Marta Gutiérrez. — Nela García (@nelagarnela) 20 de agosto de 2018

Es que además, es lo que decía antes, me parece rarísimo que el móvil no tenga código de bloqueo. Eso me tiene super obsesionada. — Nela García (@nelagarnela) 20 de agosto de 2018

Igual me estoy montando una peli, pero quizás la persona que tenía este móvil no lo ha perdido sino que se ha deshecho de él a propósito. — Nela García (@nelagarnela) 20 de agosto de 2018

No sé, si estaba metida en un juego raro, a lo mejor descubrió algo, le pillaron y fueron a por él o ella, y por eso quitó el bloqueo y tiró el móvil, para que quien lo encontrara pudiera ayudarle. — Nela García (@nelagarnela) 20 de agosto de 2018

O igual me estoy flipando mucho y esto solo es algún tipo de broma rara o yo que sé. — Nela García (@nelagarnela) 20 de agosto de 2018

¿A alguien se le ocurre otra explicación? — Nela García (@nelagarnela) 20 de agosto de 2018

La verdad es que hasta ahora no había probado a llamar desde mi teléfono. Si esto es algún tipo de juego, parece que sólo puede jugarse desde el que me encontré. — Nela García (@nelagarnela) 20 de agosto de 2018

Jo, muchas gracias a todos. No me esperaba tantos comentarios. Estoy abrumada, en serio. Me habéis ayudado muchísimo. — Nela García (@nelagarnela) 21 de agosto de 2018

He visto que algunos os preguntabais si había más secuencias de números en los SMS o si eran solo las 10 que se veían en la foto de ayer. En total son 12. Aquí se ven todas. pic.twitter.com/i6sGZGP6nd — Nela García (@nelagarnela) 21 de agosto de 2018

Y como muchos me habéis dicho, está claro que son coordenadas. pic.twitter.com/rCycY5CRUe — Nela García (@nelagarnela) 21 de agosto de 2018

Todas son de Madrid, pero según este esquema de @myrii_mp no parecen dibujar nada sobre el mapa. pic.twitter.com/38OgyJodZ3 — Nela García (@nelagarnela) 21 de agosto de 2018

De todos modos, las coordenadas son solo la primera parte de cada secuencia. Si os fijáis, en la segunda parte acaban todas en 18, así que claramente son lo que habéis dicho algunos: fechas. Es decir, hora, minuto, día, mes y año. pic.twitter.com/IZXnSlrQv1 — Nela García (@nelagarnela) 21 de agosto de 2018

Las letras se repiten: N, S, E y O. Es decir, que se refieren a una orientación: Norte, Sur, Este y Oeste. pic.twitter.com/HLPZdUVsUi — Nela García (@nelagarnela) 21 de agosto de 2018

He probado a meter una en el street view y he apuntado la cámara hacia la orientación correspondiente (E, Este) y mirad lo que aparece. pic.twitter.com/obPUyiDSKQ — Nela García (@nelagarnela) 21 de agosto de 2018

¿Os suena? Es una de sus fotos de Instagram. pic.twitter.com/IQBOTCnyQ4 — Nela García (@nelagarnela) 21 de agosto de 2018

Lo he comprobado y es lo que decíais: cada coordenada se corresponde con lo que se ve en cada foto del Instagram, y las fechas de publicación también coinciden con las que hay en los SMS. — Nela García (@nelagarnela) 21 de agosto de 2018

Hasta ahora no me había dado cuenta, pero es que además las fotos de Instagram son las únicas que no están robadas del blog de Beatrice Williams. Debió de hacerlas la persona que estaba utilizando este móvil. — Nela García (@nelagarnela) 21 de agosto de 2018

De repente todo tiene más sentido: son 12 coordenadas, la grabación habla de 12 piezas y en Instagram hay 11 fotos de localizaciones. Faltaría una. — Nela García (@nelagarnela) 21 de agosto de 2018

Según el último SMS la siguiente localización hay que fotografiarla esta misma noche a las 23:47 en esta ubicación exacta. pic.twitter.com/94M0jfEgAt — Nela García (@nelagarnela) 21 de agosto de 2018

He mirado en Google y aunque no se puede ver en Street View, según la foto del satélite parece que allí solo hay árboles. pic.twitter.com/WVS2PfmQnd — Nela García (@nelagarnela) 21 de agosto de 2018

Pero lo que me raya es que ponga la hora exacta a la que hay que hacer la foto. — Nela García (@nelagarnela) 21 de agosto de 2018

Lo que estoy pensando es que a lo mejor la hora es importante porque va a ocurrir algo en ese momento. Por ejemplo, en una de las fotos aparece un camión, que supongo que estuvo allí a la hora que se indicaba en la coordenada. pic.twitter.com/rlyQB8FepM — Nela García (@nelagarnela) 21 de agosto de 2018

De hecho lo más lógico es que lo importante del camión sea el número que tiene escrito. — Nela García (@nelagarnela) 21 de agosto de 2018

La grabación habla de 12 piezas y un código. Así que a lo mejor cada foto es un número de ese código: 4 torres, un 4. 5 dedos, un 5. He visto algunos tuits en los que decíais esto mismo y creo que tiene sentido. pic.twitter.com/Ej6Y1myZ46 — Nela García (@nelagarnela) 21 de agosto de 2018

Faltaría el último número. La última foto. — Nela García (@nelagarnela) 21 de agosto de 2018

Aunque si lo estoy interpretando correctamente y las fotos en las que no hay nada son 0, supongo que la foto que hay que hacer esta noche también será un 0. Porque allí no parece que haya nada ni vaya a pasar ningún camión ni nada a esas horas. — Nela García (@nelagarnela) 21 de agosto de 2018

Entonces supongo que el código, siguiendo el orden de publicación de las fotos, será este: 9745681045143050. Voy a probar a enviarlo. — Nela García (@nelagarnela) 21 de agosto de 2018

QUÉ FUERTE. Mirad lo que ha pasado. pic.twitter.com/extasDK0PS — Nela García (@nelagarnela) 21 de agosto de 2018

Pues sólo me queda un intento más, así que tengo que estar totalmente segura de cuál es el último número. Vamos, que hay que hacer la foto de esta noche, porque seguramente pase algo. — Nela García (@nelagarnela) 21 de agosto de 2018

Joder qué emocionante todo esto. Estoy LIVING. — Nela García (@nelagarnela) 21 de agosto de 2018

La mierda es que yo no puedo ir porque tengo que pasar la noche con mi madre y vive lejos de esa zona. Por favor, ¿alguien puede pasarse por allí esta noche y enviarme la foto? — Nela García (@nelagarnela) 21 de agosto de 2018

Esta historia, una suerte de ‘twitter-realidad’ que recuerda a algunos relatos como el que hace un tiempo hizo célebre a Manuel Bartual, quien vivió un ‘extraño suceso’ estando de vacaciones, está inconcluso.

Como se dice en estos casos, continuará.