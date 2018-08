ValerieTV: «No soy una estrella del porno»

La actriz porno ValerieTV ha causado un gran revuelo en Mallorca después de colgar un vídeo con diferentes escenas sexuales en lugares destacados de Palma. La joven, que comercializa el corto en una conocida página web de adultos por casi 35 euros, ha explicado a Ultima Hora cómo realizó la grabación.

ValerieTV se define a si misma como creadora de porno independiente, sin relación con ninguna productora, «yo produzco, filmo, edito y comercializo mi contenido», explica la joven, que por su propia seguridad no quiere dar detalles personales.

La actriz recuerda que, a pesar de su trabajo, no es más que «una persona real con una vida real».

¿Por qué eligió Palma para grabar este vídeo?

Teníamos planificado realizar una grabación durante el verano y, debido a la sincronización con otros proyectos, lo mejor era hacerlo durante las vacaciones y ha resultado que ha coincidido con mi estancia en Mallorca.

¿Era consciente del impacto que su vídeo causaría en Mallorca?

Teníamos alguna ideas al respecto. Es por eso que buscamos un sistema que nos permitiera saber cuándo no había mucha gente cerca para poder rodar con tranquilidad. También nos aseguramos de que no hubiera niños en el área. Si filmamos en lugares que se consideraron demasiado ofensivos para la mayoría, nos disculpamos; no conocemos demasiado la ciudad. No creíamos que la filmación fuera a tener tanta repercusión.

¿Tuvo algún problema con las autoridades de Palma?

No. El vídeo fue filmado temprano, a primera hora, cuando casi no había gente por la calle. Aunque no puedo decir con certeza que nadie descubrió lo que estábamos haciendo, hicimos todo lo posible para no revelarlo a los transeúntes, que además nos aseguramos que saliesen borrosos para no ser reconocidos.

¿Qué opina de las reacciones negativas al vídeo?

A algunas personas no les gusta el porno, a otras no les gusta cómo el turismo se apodera de las áreas. La gente ha estado teniendo sexo en público durante siglos, dándoles adrenalina extra, otros quieren ver a otras personas como a mí en un entorno público. Mientras exista un mercado, estos vídeos serán elaborados de forma global por profesionales del sexo. Si las personas se ofenden, es su decisión, solo tratamos de mantenernos dentro de la ley y evitar zonas y situaciones que son demasiado irrespetuosas.

¿Qué le ha parecido Palma?

Nos encantó la ciudad y lo pasamos muy bien. La comida es maravillosa, también la gente y el vino.

Después del revuelo causado, ¿tiene pensado volver a Palma?

(Risas), nunca fue mi intención causar ningún escándalo. Respecto a si volveré e Palma no voy a decirlo. Por motivos de seguridad nunca revelo los detalles de mis viajes.

¿Ha realizado este tipo de vídeos en alguna otra ciudad?

Este ha sido mi primer de este tipo, así que no creo que defina el tipo de pornografía que hago. Dicho esto, estas categorías son actualmente una de las más buscadas en el mercado, especialmente para las chicas amateurs en los foros en línea.

¿Qué supone un trabajo como el suyo para el día a día?

Realmente disfruto de mi trabajo ya puedo viajar por el mundo. Sé que había una pareja antes que yo que hizo lo mismo. Sin embargo, quiero recalcar que soy una persona real, con una vida real, más allá de los vídeos.