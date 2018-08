La imagen de una alfombrilla de baño de un tuitero obtiene más de 50.000 retuits

El tuitero Kieram Holmes, ha reventado la red social de Twitter con una foto de la alfombrilla de su baño.

El chico escocés publicó una foto de su alfombrilla y pidió a la gente que la compartiera si veían algo inusual. La respuesta es fácil, en la alfombrilla se encuentra su perro que al tener el pelaje negro es prácticamente irreconocible.

retweet when you see it pic.twitter.com/2YKioH4qne