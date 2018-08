Los padres de Gabriel, el niño asesinado en Almería, molestos con Andy y Lucas

Los padres de Gabriel Cruz, el niño de ocho años asesinado en febrero en Las Hortichuelas, en Níjar (Almería), han asegurado este viernes que se han «traspasado los límites» al utilizar una fotografía de su hijo en un «concierto musical» y han lamentado que se «haya pasado por alto» el «derecho que tenemos como padres a estar informados y poder decidir sobre este tipo de cuestiones».

«Esto lógicamente ha originado una situación desagradable que no hace sino aumentar nuestro dolor», trasladan en un comunicado remitido a los medios de comunicación en el que aparece insertada una foto del dúo Andy y Lucas portando una camiseta en la que, bajo el lema 'Justicia Ya', se ven imágenes de Gabriel y otros menores víctimas de muertes violentas.

En el Tweet adjunto se puede ver el momento:

Patricia Ramírez y Ángel Cruz llaman a «hacer una reflexión sobre su proceder dando ejemplo de civismo y concordia» y subrayan que lo que hubiese «procedido en este caso es cuanto menos informarnos y darnos la posibilidad de decidir si estamos de acuerdo con este tipo de iniciativas, que no han sido impulsadas por nosotros».

«Si se habla precisamente de justicia, lo que no es justo es que su foto esté usándose como reclamo de ésta, sin hacerle justicia a él y a su familia», añade el comunicado que firma Patricia Ramírez.

En éste aclara que la queja «nada tiene que ver con las familias de otras víctimas que aparecen junto a nuestro hijo», al imaginar que «dieron su consentimiento» y al entender «sin lugar a dudas que tenga a bien juntarse y pedir justicia, contando, como hemos manifestado desde un principio, con nuestro enorme agradecimiento».

«No sé si me amparan las leyes al respecto, pues no las conozco lo suficiente. Pero sí me ampara el sentido común cuando les pido que traten a mi hijo como si fuese el suyo. Y si ustedes deberían dar permiso para que su foto o nombre aparezca en un soporte público, nosotros creemos que también. Sigue siendo nuestro hijo, aunque ya no pueda estar con nosotros y no puede utilizarse su imagen en un concierto, en una camiseta, sin el consentimiento y respeto hacia lo que tengan que decir sus padres», reprochan los padres de Gabriel.

Por último, y tras expresar su deseo de que se «corrijan las acciones denunciadas con el pleno convencimiento de que no volverán a producirse en el futuro», remarcan que están asistidos por letrados que «son los que se encargan de pedir justicia en nuestro nombre». «Rogamos que no se confundan los términos, nadie desea más que sus padres que se haga justicia pero quienes debemos pedir justicia y la reclamamos somos sus padres, usando las vías que ahora estimamos adecuadas», concluyen.