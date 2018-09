Leo Gálvez, vencedor de Campeonato de Baleares de Flair Bartending

A este paso van a tener que cambiar el nombre al Campeonato de Baleares de Flair Bartending y llamarlo Concurso Leo Gálvez. Y es que el barman, de origen chileno pero afincado en España desde hace varios años, logró por tercera ocasión consecutiva el título autonómico, que le dará derecho a participar en el Campeonato de España, que se celebrará en Zaragoza en noviembre.

Fue una tarde de lo más amena en la sala del Casino de Mallorca donde se llevó a cabo la competición, que estuvo precedida por otro campeonato no oficial de cócteles tiki, al que concurrieron once participantes. El ganador fue Carlos Acosta, quien al recoger el premio repetía: «No me lo creo, no me lo creo». Acosta convenció al jurado con su propuesta Make Make, «que en el idioma de las islas del Pacífico significa Dios de la Fertilidad y Creador de la Vida». Le acompañaron en el pódium Xicu Planells (segundo clasificado) y José Cortés.

La cultura tiki surgió en los años 30 en Estados Unidos, inspirada en la cultura de las islas de la Polinesia. Se asocia sobre todo con un tipo de bares donde se sumerge a los usuarios en la cultura polinésica a través de ambientación, música y cócteles exóticos. Diez de los once concursantes compitieron por parejas y la prueba estuvo conducida por el vicepresidente de la Asociación de Barmans de Baleares, José Antonio García, quien instruyó a los presentes con una buena cantidad de datos y anécdotas históricas de estos tipos de cócteles, que se caracterizan por usar varias clases de ron, un poco de zumo y la parte dulce, «que no tiene porqué ser azúcar», aclaró García.

El plato fuerte fue el IV Campeonato de Baleares de Flair Bartending. Al final, fueron cuatro y no cinco los participantes inscritos. El gran favorito era Leo Gálvez, vencedor en las dos anteriores ediciones. Gálvez realizó una demostración que tuvo como base al payaso de la película It. No fue su actuación más limpia, pero resultó suficiente para superar en las puntuaciones a sus otros tres oponentes. Manu Perrone se clasificó en segundo lugar.

Antes de la entrega de premios y el reconocimiento a los patrocinadores, el tres veces campeón del mundo, el uruguayo Danilo Oribe, realizó una exhibición que dejó a más de uno boquiabierto y demostró porqué es una referencia en este mundo.