Álvaro Muñoz Escassi niega su boda con Carmen Matutes

Álvaro Muñoz Escassi ha realizado unas declaraciones en exclusiva a la revista Hola en las que niega haberse casado con Carmen Matutes e incluso tener, a día de hoy, una relación con ella.

«Si solo me afectase a mí no haría estas declaraciones, porque estoy acostumbrado a escuchar y leer noticias falsas, pero en este caso involucra a una familia importante a la que quiero mucho y tengo mucho respeto. Por ella, desmiento que nos hayamos casado y que tengamos una relación», revela en la revista.

PRIMICIA: Álvaro Muñoz Escassi: 'No me he casado con Carmen Matutes y no tenemos una relación' https://t.co/kMaM3Iltld pic.twitter.com/18pXrkzU8c