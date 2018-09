Muere una presentadora de la BBC días después de despedirse de su audiencia

La presentadora británica Rachael Bland falleció este miércoles a las 40 años víctima de un cáncer de mama, dos días después de despedirse de su audiencia a través de un tuit.

La familia de Bland, que comenzó su carrera en la cadena pública BBC hace 15 años, confirmó su muerte.

«Nuestra preciosa y valiente Rachel ha muerto pacíficamente esta mañana rodeada de su familia cercana. Estamos abatidos pero a ella le hubiera gustado agradecer a todo el mundo que ha tenido interés en su historia y que ha enviado mensajes de apoyo», escribió Steve, su marido, en Twitter.

Bland, que dejó constancia de sus dos años de lucha contra la enfermedad a través del programa que presentaba en la cadena radiofónica de la BBC Radio 5, se despedía el pasado lunes de sus seguidores confirmando que le quedaba poco tiempo de vida.

In the words of the legendary Frank S - I’m afraid the time has come my friends. And suddenly. I’m told I’ve only got days. It’s very surreal. Thank you so much for all the support I’ve received. Debs and lozz will continue with the #youmebigc podcast. Au revoir my friends. ???????? pic.twitter.com/DhMurbqMJz