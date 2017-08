El Consell descarta actuaciones en el tramo de los dos accidentes mortales

El Consell de Mallorca descarta a priori actuaciones en el tramo de carretera donde se han registrado dos accidentes que han causado cinco víctimas mortales en menos de un año. El ‘punto negro’ está a la altura del kilómetro 13,700 de la vía entre Alcúdia y Artà, en Son Serra de Marina, y se trata del desvío para acceder al ‘Rancho Grande Park’.

El martes por la tarde, un motorista de 59 años, que iba acompañado de su mujer, perdió la vida al colisionar contra la parte trasera de una furgoneta que redujo la velocidad para girar hacia el local. A finales de agosto del año pasado, un matrimonio alemán y sus dos hijas pequeñas, que pasaban unos días de vacaciones en Mallorca, giraron para acceder al recinto y fueron arrollados por una furgoneta que les venía de frente. Los cuatro miembros de la familia fallecieron y el conductor de la furgoneta resultó herido grave.

El acceso al establecimiento se encuentra en un tramo recto donde muchos vehículos van a gran velocidad. Por ello supone un peligro que los vehículos realicen un giro a la izquierda para acceder a las instalaciones.

Pep Martorell, gerente del Rancho Grande, lamentó este miércoles el accidente mortal del martes y dio el pésame a los familiares y amigos del motorista. Martorell instó al departamento de Carreteras a hacer un estudio para ver lo que ha podido ocurrir y se adopte alguna medida, como una rotonda u otro tipo de solución. «La carretera tiene mucha visibilidad, pero la gente va muy rápido y la circulación es densa, sobre todo en verano. Nunca había pasado nada pero en un año ha habido dos accidentes mortales, se debería estudiar lo que ha sucedido y tomar algún tipo de medida para mejorar la seguridad», indicó Martorell.

No obstante, desde el Consell descartaron ayer actuaciones a priori salvo las habituales acciones preventivas que se realizan en todas las carreteras de Mallorca. Así lo manifestó Marc López, secretario técnico de Territori i Infraestructures del Consell, quien agregó: «Desde el Consell de Mallorca queremos lamentar los accidentes que se producen en las carreteras de Mallorca y que por desgracia acaban con la vida de la gente. Hemos estudiado esta carretera que va desde Artà hasta Alcúdia, y en este punto es verdad que a finales del año pasado se produjo un accidente que acabó con la vida de cuatro personas. Tenemos que decir que las características de la vía en cuanto a conservación son buenas. En referencia al diseño de la vía también lo son, y seguras. Se trata de una recta con un gran nivel de visibilidad sin cambio de rasantes o de sentido excesivos». «Analizada esta cuestión, podemos decir que las características de la vía no han sido las causantes del accidente», concluyó, y por ello no se prevén actuaciones inmediatas.