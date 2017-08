Evacúan por mar a decenas de personas atrapadas en es Cubells

La Policía Local, Emergencias y Protección Civil han evacuado este mediodía por mar a decenas de personas que quedaron atrapadas en viviendas de la zona de es Cubells, a causa de los graves desprendimientos provocados por las fuertes lluvias. La embarcación de servicio de Salvamento Marítimo del Ayuntamiento de Sant Josep también ha evacuado a media docena de personas. Esta tarde a las 18.00 horas la embarcación de Salvamento tiene prevista la evacuación de 10 personas más, que desembarcarán -si las condiciones del mar son favorables- en Porroig.

El Ayuntamiento de Sant Josep calcula entre 100 y 150 personas podrían encontrarse afectadas en la zona, todo y que algunos ya han podido salir por sus propios medios. "El acceso por tierra es muy complicado, después de que la carretera de los acantilados haya quedado parcialmente destruida por los desprendimientos", han señalado.

Este desalojo se ha decidido tras la reunión de coordinación de emergencia en el Ayuntamiento Sant Josep en la que han participado el alcalde, Josep Marí Ribas 'Agustinet', varios regidores y responsables de Emergencias y Protección Civil y Policía Local de Sant Josep. El desalojo de todas las viviendas de la zona, han explicado, se lleva a cabo por motivos de seguridad, por lo que se habilitarán barcos de servicio de socorrismo de Sant Josep. Paralelamente, se intentará acceder por tierra.

Por otro lado, el Consistorio también está preparando un operativo extraordinario para adecuar las playas del municipio tras la tormenta.

A las 16.00 horas se llevará a cabo otra reunión de coordinación en el Ayuntamiento de Sant Josep.

La tormenta que afecta a las Pitiusas ha provocado incidencias en varios puntos de las Islas. El 112 de las Illes Balears ha informado que se han producido 61 incidencias en Ibiza y Formentera relacionadas con el temporal de lluvia y viento, entre las 19.00 y las 08.00 horas. Por tipología de incidencias, se han producido 17 por inundaciones en viviendas y/o establecimientos, 15 por embarcaciones a la deriva, seis porinundaciones en la vía pública, cuatro por obstáculos en la calzada, cinco por caídas de arbolado, tres por asistencias de inmuebles y dos por interrupciones de servicios básicos.

La tormenta ha dejado estragos en la playa de es Torrent, en Ibiza. El mar ha devorado la playa y se ha llevado por medio hamacas y sombrillas, además de un Volskwagen Transporter que, según un testigo de la zona, estaría enterrado en la playa.

En el municipio de Vila, una ciudadana ha sufrido una caída a causa de la falta de una arqueta en la avenida de España; el desprendimiento de un toldo en la calle de s'illa negre; dos perros yorkshire han sido atropellados en la avenida Sant Josep a la 01.07 horas. A las 02.05 horas la Policía Local de Vila recibió la llamada de un hombre que se le habían escapado dos perros a causa de la tormenta, resultando ser estos los atropellados en la avenida Sant Josep; inundación de un local en la calle Navarra; inundación de la zona de delante de las terrazas de es Botafoch inundada por el colapso de los sumideros; y numerosos saltos de tapas de alcantarillado en todo el municipio.

La Policía Local de Santa Eulària ha tenido que realizar esta noche numerosas salidas a causa de los efectos de la lluvia y el viento, que han afectado de manera importante a buena parte del municipio. La mayoría de servicios se han concentrado a partir de las dos de la madrugada, coincidiendo con las horas en que la tormenta ha sido más virulenta y ha sido necesaria la presencia y actuación de los bomberos para quitar ramas y árboles caídos en medio de la vía pública. Las zonas donde se han concentrado la mayoría de servicios han sido es Canar, Cala Pada, Cala Martina y S'Argamassa.

La Policía Local también ha recibido aviso por un barco varado en la playa de Santa Eulària. Una vez visitado el lugar, se ha comprobado que el velero estaba escorado a unos 50 metros de la costa, por lo que se ha dado aviso a Salvamento Marítimo. No se tiene constancia de que hubiera nadie dentro.

A las 02:54 de la madrugada se ha recibido aviso del pantalán de emergencia del puerto debido a la gran cantidad de humo que salía de un velero atracado en el muelle, junto al varadero. Una dotación de bomberos ha inspeccionado el barco descartando un incendio, no pudiendo concretar de momento la procedencia del humo. Una dotación del 061 ha intervenido para atender a los menores, dos de los cuales han sido trasladados a la Clínica del Rosario para su evaluación.

La policía también ha intervenido en diferentes edificios donde se habían producido inundaciones en terrazas o aparcamientos así como algunos establecimientos hoteleros, que también se han visto afectados por la acumulación de agua en algunos espacios. También se han tenido que colocar arquetas que se habían desplazado a causa de la fuerza del agua caída.

Las Pitiusas continuarán con alerta naranja por lluvias hasta las 07.00 de la mañana de hoy, que se convierte en amarilla hasta el mediodía por fenómenos costeros y tormentas.

En Formentera ha quedado suspendido temporalmente el tráfico de mercaderías en el puerto de la Savina como consecuencia de la inutilización del muelle del dique Exterior por el hundimiento de una embarcación de recreo. Desde el Consell de Formentera han informado que a lo largo de hoy se llevarán a cabo los trabajos para reestablecer el servicio del muelle. "Las malas condiciones del mar hacen que el remolque de la embarcación afectada pueda retrasarse", han explicado.

