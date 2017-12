Sale a la venta el coche del conductor ‘cazado’ por el radar a 216 km/h en Palma

Eduardo M.L., el joven conductor ‘cazado’ a 216 kilómetros por hora de madrugada en la carretera de Sóller, ha puesto en venta el coche por el precio de 28.000 euros. Se trata de la joya de la corona, un Lancer Evo al que define en sus redes sociales como el «campeón de radares de Baleares».

Amante de la velocidad

El dueño del vehículo, amante de las carreras de coches y de la velocidad, no tiene ningún reparo en salir en las redes sociales presumiendo de vehículo y provocando a las autoridades policiales con vídeos (colgados en Youtube) donde puede apreciarse una conducción aparentemente temeraria y peligrosa. En las imágenes puede apreciarse como el vehículo realiza trompos, frenazos y derrapes.

Un canal en Youtube donde cuelga vídeos provocando a las autoridades

De hecho, en su propio perfil de Facebook, sus amigos no dudan en comentarle: « Edu, no subas vídeos que te llamarán loco», comenta Rubén. Por su parte, otro usuario le dice: «Eso es lo bueno de que te retiren el carnet, que no te pueden quitar puntos».

La Policía Local imputó al conductor un delito contra la seguridad del tráfico porque a la una de la madrugada del martes 5 de diciembre circulaba a 216 km/h por la carretera de Sóller, cuya máxima velocidad permitida es de 60 km/h.

El día después de saltar la noticia, el joven conductor no dudó en escribir en sus redes sociales: «Aclarar que es una carretera donde a esas horas sólo había un búho en lo alto de un pino mirándome... Recalcar que hay una rotonda a 600 metros atrás, estaba frenando. Ese radar no funciona».