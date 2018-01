El fuerte viento provoca el pánico en una estación austriaca de esquí

Los visitantes de la estación de esquí de Voralberg, en Austria, vivieron este miércoles momentos de pánico debido a las adversas condiciones atmosféricas. La nieve y el fuerte viento dejaron atrapadas a numerosas personas, algunas de ellas en los telesillas.

Como se puede ver el los vídeos publicados en Twitter, el fuerte viento hacía prácticamente imposible caminar al aire libre, dejando a numerosas personas atrapadas en los telesillas, que se balanceaban de forma peligrosa debido al empuje del aire.

Dramatic video of severe winds at the ski resort from Vorarlberg, Austria yesterday - with people trapped in the ski lift and swinging wildly. Terrifying! Video by Peter Cottens via Aktuelle Wetterwarnungen für Österreich. pic.twitter.com/EIzd4R6ijL