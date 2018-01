Cecilia Roth asegura que fue violada por un periodista español

La actriz Cecilia Roth ha revelado que durante la época en la que vivió en Madrid fue víctima de una violación por parte de un periodista español, si bien ha reconocido no recordar el nombre debido a que «bloqueó totalmente» ese hecho.

La semana pasada, Roth ya explicó en un programa de televisión argentino esta violación, que no fue «en el ámbito laboral». «Me costó darme cuenta y es la primera vez que lo cuento. Fue claramente una violación, porque cuando una dice 'no' es 'no'», aseguró la actriz entonces al ser preguntada sobre si alguna vez sufrió acoso en el trabajo.

Esta semana la actriz ha añadido más detalles en una entrevista recogida por Europa Press al diario argentino 'La Nación', en la que asegura que era un periodista español y fue una situación que le costó darse cuenta porque era un conocido suyo.

«Esta situación estaba muy borrada en mi vida. Me había dejado mi novio, estaba fatal, él era más amigo de mi novio que mío. Me dijo 'ven y charlemos', fuimos a su casa y, aunque no es no, parece que a veces puede ser sí, pero si tienes ganas. Y terminé haciendo lo que no quería hacer, definitivamente», ha lamentado.

Roth ha reiterado que no recuerda el nombre del periodista español y tampoco recuerda «cómo era la cara de este tipo». «Seguramente tenía miedo de que me digan que yo lo había provocado o que si yo no quería no pasaba. Ahora me siento con la obligación de contarlo», ha defendido.

La protagonista de 'Todo sobre mi madre' ha resaltado que «nunca más» volvió a ver a este periodista. «En mi vida me volvió a llamar, él sabía lo que estaba haciendo y yo me di cuenta en el momento. Yo no quería, estaba claro», ha apuntado.

Además, ha señalado que ha tardado tiempo en contarlo por la «angustia» que sentía. «Estaba guardado hasta que lo empecé a contar y ahora lo puedo decir. Seguramente en otro momento no lo comentaba», ha concluido.