Dos policías denuncian «persecución» por informar del robo de objetos en su cuartel

Represalia por denunciar la desaparición de objetos incautados de venta ambulante en la comisaría de Son Gotleu de Palma.

Dos agentes interinos de la Policía Local de Palma han denunciado oficialmente a varios mandos a los que acusan de «perseguirles y tratar de hacerles la vida imposible» por el simple hecho de haber informado a la Jefatura de la sustracción de varios bolsos, carteras y gafas incautados por ellos durante una actuación policial.

Los hechos se remontan al pasado mes de abril de 2016. Los dos policías requisaron género a unos vendedores ambulantes. Tras cumplimentar el acta de incautación depositaron la mercancía en el lugar habilitado en la comisaría policial de Son Gotleu. Transcurridos unos días, los agentes se percataron de que faltaban una gran cantidad de género e informaron a su superior. Acto seguido, emitieron un informe judicial de lo sucedido. Cuando la regidora de Seguretat de Cort, Angélica Pastor, tuvo conocimiento de los hechos, se desplazó a la comisaría junto al jefe de la Policía Local. La máxima responsable advirtió a los mandos que si no aparecía el género procedería a la apertura de un expediente grave a toda la comisaría. Unas horas más tarde, los bolsos aparecieron. Desde ese día, los dos policías interinos han sufrido un «machaque constante» por algunos de sus mandos hasta el punto de ser expedientados por no informar a sus superiores de que habían encontrado cuatro cartuchos de bala en un coche patrulla. La realidad es que ellos informaron a su oficial y dejaron constancia por escrito. Entre los mandos implicados hay un imputado en la trama de corrupción, y un inspector acusado de no tramitar un acta del conflictivo pub De Todito de La Soledat.