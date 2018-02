«Es totalmente falso que orinara sobre un coche de la Policía Local»

«Quiero dejar muy claro que es totalmente falso la información facilitada por parte de la Policía Local de Palma sobre mi persona. Llevo muchos años en Mallorca y soy una persona respetada. Han llegado a decir que me detuvieron por orinar sobre un coche patrulla cuando es falso. Es más, en su propio escrito dicen textualmente que fue por hacer el ademán de orinar en el coche», apunta Robert P., ciudadano de nacionalidad checa que fuer detenido el pasado domingo en el paseo Marítimo de Palma por la Policía Local.

«Yo iba con mi hijo de 16 años por el paseo cuando un policía se acercó y se pensó que estaba orinado. Le dije que mirara el suelo y vería que no era cierto, pero éste tomó un comportamiento inapropiado. Me detuvieron alegando que tenía una orden en vigor de detención y otra de ingreso en prisión. Tras comprobarlo, se dieron cuenta que fue un error de la comisaría central de Madrid. La orden no está en vigor», señala Robert.

El arresto se produjo, según la versión policial, en torno a las 3:30 horas de la madrugada del pasado domigo cuando una unidad se encontraba en la Avenidad Gabriel Roca realizando un control de cierre de establecimiento. En ese momento, los agentes se cruzaron con dos individuos que «les hicieron gestos de burla. Acto seguido, se posicionaron junto al vehículo policial y dando la espalda a los agentes, éstos pudieron observar que estaban orinando.

Los policías les reprendieron y los dos hombres les respondieron: «Acercaos como perros y olerlo».