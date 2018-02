Arrestada una mujer por dejar una nota de 'mueve tu furgoneta' en una ambulancia de servicio

Una mujer que dejó una nota sobre una ambulancia en la que espetaba a su dueño a que 'moviese su furgoneta' ha sido arrestada, según ha anunciado la Policía británica este lunes.

La mujer depositó el mensaje en cuestión sobre el vehículo mientras éste se encontraba aparcado frente a una vivienda en la ciudad de Stoke-on-Trent, en la parte central del país, mientras los paramédicos atendían una emergencia.

«Si esta furgoneta es de cualquier otra persona que no viva en el número 14, usted no tiene ningún derecho a estar aparcado aquí. No me importa si la calle en su totalidad colapsa. Ahora, mueva su furgoneta de la parte frontal de mi casa», decía la nota.

El texto ha recibido numerosas críticas por todo el país después de que fuera compartida por las redes sociales por un paramédico de la zona y un comandante de Policía de la región ha asegurado que una mujer de 26 años ha sido arrestada por delitos de orden público.

A woman who left a vile note on an ambulance yesterday in Stoke-on-Trent has been arrested by @StaffsPolice on suspicion of public order offences #justice #dontabuseourstaffhttps://t.co/3QKabFLbsX pic.twitter.com/wm2kwhQc8y