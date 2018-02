Nacho Abad, en Palma sobre Valtonyc: «La libertad de expresión tiene un límite, no todo vale»

El rostro más popular de los sucesos de la televisión en España, Nacho Abad, ofreció este viernes una conferencia sobre Sucesos, televisión y Policías organizada por el Sindicato Unificado de Policía (SUP) en el Teatre Municipal Catalina Valls de Palma. Con un teatro lleno hasta la bandera, en un acto presentado por Manuel Aguilera, Profesor del CESAG y vicepresidente de la Asociación de Periodistas de Baleares, Abad habló de los temas más polémicos del panorama de la crónica de sucesos nacional y local y se metió al numeroso público en el bolsillo desde el primer minuto.

Tras la charla, el periodista de Espejo Público, programa de Antena 3, no eludió ninguna pregunta, incluso las más comprometidas. Sobre la reciente condena al rapero mallorquín Valtonyc, dijo que «la libertad de expresión tiene límites. No todo vale. Cuando una revista francesa comenzó a reírse de los musulmanes o de Mahoma... ¿Qué necesidad había? ¿Por qué hay que llegar a ese extremo? Yo no sé si es condenable con cárcel o con multas estas conductas. No les metamos en la cárcel, pero les quitamos el dinero. No sé cual es la sanción, pero una sanción deben tener».

Nada más comenzar el turno de preguntas, el subinspector de la Policía Local de Palma, Francisco López, tomó la palabra e invitó a Nacho Abad a que, como periodista de investigación, «investigaras a fondo el tema de la presunta corrupción policial». López afirmó: «Creo que en el futuro será uno de los escándalos más grandes que se ha vivido en la sociedad balear. Me gustaría que investigaras a fondo y verías que hay cosas que son increíbles, que están sucediendo y que han afectado a muchas personas que están pasando situaciones terribles», añadió el suboficial. Por su parte, el periodista se comprometió a revisar el caso, pero añadió: «Yo trabajo solo y esta trama es muy volumisosa y complicada. Lo intentaré».

Finalmente, Nacho Abad tuvo palabras para la equiparación salarial entre Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y Policías Autonómicas. «No tendremos una buena policía si no está justamente remunerada. Lo defiendo en redes, en la tele y donde sea. Mismo trabajo, mismo sueldo. Me parece una vergüenza las diferencias salariales que existen entre la Guardia Civil y Policía Nacional frente a las policías autonómicas. Tenéis mi compromiso personal de ayudaros hasta que lo consigamos», concluyó.

Nacho Abad

La faceta más conocida de Nacho Abad es el periodismo de sucesos. Su rostro se ha hecho popular en televisión durante los últimos quince años informando sobre la crónica negra de nuestro país en programas como el de Ana Rosa, Rojo y Negro, La diana de… y, desde hace cuatro años, en Espejo Público. También escribe sus crónicas en La Razón.

Se licenció en Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid (años después en Criminología) y sus primeros pasos profesionales los dio en la radio, donde trabajó varios años, llegando a presentar un programa de humor, aunque resulte paradójico vista su trayectoria posterior.