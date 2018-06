El desfase y el incivismo no es solo cosa de los turistas extranjeros que visitan algunas zonas turísticas de Mallorca. Un vídeo grabado en las últimas horas da buena cuenta de ello a consecuencia del estado en el que un numeroso grupo de estudiantes españoles dejan la arena de la playa en el Arenal.

El autor de la grabación explica que se trata de la «zona española al lado del Club Náutico del Arenal», donde en ese momento no hay casi ningún turista alemán. Lo que ven sus ojos es realmente lamentable: «cubos de basura por todo y realmente vacíos», y la arena llena de desperdicios y restos del botellón, una práctica que teóricamente no está permitida, y contra la cual se realizan actuaciones policiales periódicas, aunque a la vista está que no es suficiente.

«Los vecinos de la Playa de Palma y el Arenal están al límite con esta gente», explica el propio autor del vídeo, quien dice sentir vergüenza ajena ante esta estampa.

«Por desgracia tuve que comprobar este mismo martes que tampoco los españoles somos los más limpios. Nos quejamos tanto de los alemanes, pero los jóvenes de viajes de estudios españoles no son santos», describe esta persona, quien opina que «los de arriba miran para otro lado».