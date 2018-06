Denuncian que la regidora de Festes de Capdepera haga patrullas con la Policía Local

Nueva polémica en el seno de la Policía Local de Capdepera. En esta ocasión, motivada por la extraña decisión del alcalde del municipio, el socialista Rafael Fernández, de autorizar a que su regidora de Festes haga patrullas con la Policía Local.

Hace unos días, el primer edil emitió un extraño decreto de alcaldía por el que delegaba sus funciones de alcalde a la regidora Carmen Corraliza. Lo más llamativo es que la delegación era sólo por unas cuantas horas. Concretamente desde 16 a 21 horas del día 8 de junio. Desde las 22 horas del día 13 hasta las 6.30 horas del día 14 y desde las 21 del día 16 a las 6 horas del 17 de junio.

Patrullando las calles

Durante ese espacio, la responsable de Festes estuvo haciendo un turno policial dentro de un coche patrulla. De hecho, acudió a un accidente, pruebas de alcoholemia e interviniendo en las actuaciones policiales ordinarias. Fuentes próximas al caso se han puesto en contacto con este periódico para denunciar estos hechos que califican de «extraños y fuera de lugar».

Los agentes no dan crédito a que la regidora de fiestas quiera hacer funciones de policía. «Estamos estudiando si es legal o no que una concejala que no es del área en concreto pueda tener acceso a datos privados de ciudadanos. Si quiere ser policía lo único que tiene que hacer es acudir a la EBAP y hacer el curso básico de policía», concluyen. La polémica vuelve a estar servida en Capdepera.