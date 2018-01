El entrenador del Alcudia arremete contra Patrick Messow

Él mismo confiesa al inicio de su publicación en Twitter que no es muy dado a estas cosas. Pero lo cierto es que Pep Barceló, entrenador del Alcudia de Tercera División, ha arremetido en su cuenta de la red social contra Patrick Messow, director deportivo del Atlètic Balears.

El origen del enfado del preparador del Alcudia es el intento del ATB en fichar a Lima Sow, delantero del equipo norteño, para cederlo al Santanyí de la misma categoría. El técnico denuncia las malas artes empleadas por Messow con el objetivo de arrebatarles al atacante y prestárselo a su equipo filial.

Barceló afirma en su escrito que si fuese balearico «me preocuparía y mucho» por la gestión que está llevando a cabo el germano al frente de la dirección deportiva del club blanquiazul.

El veterano entrenador critica que Messow «busca desestabilizar otros equipos con despotismo, chulería, prepotencia y, sobre todo, falta de conocimientos».

Su hilo de tuits (tres en total) acaba haciendo un llamamiento a la afición blanquiazul para que pida responsabilidades. «La gestión del Baleares no es un juguete. Detrás hay una afición, sentimientos e ilusiones y por lo que parece este 'señor' no tiene ni idea de todo esto. Por el bien del Baleares, pedid responsabilidades, ya!».

1 No solc ficar-me en fregats,però el que fa el DE del Baleares no té nom.A la demostrada incompetència x a fer plantilles,ara que passa situació complicada,encara es preocupa per a reforçar altres https://t.co/B5ZukUmzBT fos balearico me preocuparia i molt