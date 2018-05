La calculadora del Atlético Baleares

Cuando el domingo a las 18:00 el balón eche a rodar en Son Malferit el ATB tendrá la promoción de permanencia en la mano, pero a partir de ahí un gol en cualquiera de los cinco partidos en los que está en juego la salvación puede provocar un terremoto. Y es que estos cincos partidos arrojan un total de 243 combinaciones posibles en la que los blanquiazules evitan el descenso directo en el 61,3%.

El conjunto de Manix Mandiola parte con la premisa de ganar al Ebro para asegurarse la promoción de permanencia como mínimo. Alcanzará las posiciones de salvación directa si gana y no pasan del empate el Olot o el Llagostera (los resultados de Saguntino o Formentera no le influyen si se hace con los tres puntos). No obstante, el triunfo no es tampoco una garantía de permanencia matemática, ya que se pueden dar nueve combinaciones que le mantenga en el playout, ya que Olot y Llagostera conservan sus puestos si ganan.

El empate también puede llegar a servirle para dejar atrás incluso el playout en 15 escenarios posibles. Unas tablas ante el Ebro le sacan de la promoción si el Llagostera no suma mientras que Formentera y Sagutino no ganen. Tener el gol average perdido con el Olot y el Llagostera complica cualquier igualdad final con los equipos de Girona. El empate le permite conservar la promoción en 35 combinaciones y perder la categoría en 31.

Nunca una derrota le puede dar para salvarse directamente por muchos dobles, triples o cuádruples empates que se produzcan. Para conservar el playout si el domingo caen el domingo, los blanquiazules necesitarán que no sume el Formentera ante un Peralada que no se juega nada y el Saguntino no pase del empate ante un Cornellà, que rivaliza con el Ebro por ser cuarto.