Juan P. Martínez: «Si el ATB gana el domingo será equipo de Segunda B»

El periodista de Ultima Hora Juan Pedro Martínez analiza las opciones de permanencia del Atlético Baleares en la última jornada de liga. «El ATB se juega la vida, ser o no ser en solo 90 minutos y ante el Ebro, el quinto clasificado que llega con aspiraciones de meterse en playoff», comenta.

Martínez confía en la salvación de los blanquiazules. «Si gana los veo salvados, no creo que Olot y Llagostera ganan los dos este fin de semana», apunta.

Mandiola no podrá contar con Alles, un «un jugador importante para Manix en las últimas jornadas pero por sanción no podrá estar. El técnico vasco tendrá que inventar algo porque no tiene otro jugador de ese perfil», subraya Martínez.