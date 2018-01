Jawara, presentado por el Iberostar Palma....pero sin la baja del Xuven Cambados

Karamo Jawara ya ha sido presentado con el Iberostar Palma pero con polémica. El nuevo pívot del conjunto palmensano ya ha entrenado con sus nuevos compañeros tras pasar las pruebas médicas pero hay lío. El Xuven Cambados, su club de procedencia, lamenta las formas del agente del jugador como del club a la hora de acometer el fichaje.

El jugador, a través del agente, llegó a un acuerdo con el Iberostar Palma. El Xuven se queja del método utilizado por el representante y del club verdinegro.

El Iberostar ha solicitado, al no recibir la baja procedente de su equipo de origen, ha solicitado la intermediación de la Federación Española, al que le ha hecho llegar el documento de vinculación de Jawara y en el que falta la firma del Xuven. Hasta que no tenga el visto bueno del club gallego no podrá jugar al no disponer de ficha. Por este motivo, el jugador es duda para el partido de este fin de semana.