Cristiano Ronaldo sigue siendo guapo... según él mismo

Cristiano Ronaldo dice que «sigue siendo guapo» después que su rostro quedase cubierto de sangre por una patada en la cara que sufrió en el partido contra el Deportivo de La Coruña la semana pasada y declaró que quiere permanecer en el Real Madrid a pesar de las informaciones que dicen que no está contento en España.

El delantero portugués, que cuida mucho su imagen, pidió el móvil a un médico del club el pasado domingo para comprobar la gravedad de un corte en la ceja por el que tuvieron que darle tres puntos de sutura.

«En los partidos me suelen golpear porque tienen que pararme, pero esta vez no tuve tanta suerte», dijo Ronaldo en una entrevista con la red social china Dongqiudi. «Ahora ya me siento mejor. Aún estoy feliz, sigo siendo guapo y la visión sigue siendo tan clara como antes, así que no hay problema», agregó.

Ronaldo atraviesa su peor momento de forma en la liga local desde que en 2009 fichó por el Madrid procedente del Manchester United por la suma entonces récord de 80 millones de libras esterlinas (113 millones de dólares). En la Liga sólo ha marcado seis goles esta temporada, aunque es el máximo anotador de la Champions League.

El club merengue también sufre una terrible racha después de ganar Liga y Champions la temporada pasada. 19 puntos le separan en liga del Barcelona, líder de la competición, y el miércoles fueron eliminados de la Copa del Rey por el Leganés.

Ronaldo, sin embargo, cree que todavía pueden salvar la temporada si ganan la Liga de Campeones, donde ya les espera en los octavos de final una interesante contienda con el Paris St Germain, líder de la liga francesa.

«Ya sea el Real Madrid, los aficionados o los entrenadores, estamos muy, muy decepcionados con la situación actual pero, como dije antes, todavía es pronto», refirió. «Quizás, si ganamos la Champions al final de la temporada, dirán: 'Una temporada increíble'», añadió.

El cinco veces ganador del Balón de Oro también dijo que quería seguir en el Madrid muchos años, a pesar de varias noticias de medios españoles que aseguran que está enfadado con el presidente del club, Florentino Pérez, por la promesa incumplida de un nuevo contrato.

«Me gusta vivir aquí. He vivido en esta ciudad desde 2009 y amo el clima y la gente», dijo. «España es un gran país y por supuesto quiero quedarme en el Real Madrid, me encanta este club», afirmó.