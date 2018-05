Zidane anuncia que abandona el Real Madrid

El técnico francés del Real Madrid Zinedine Zidane ha anunciado este jueves que abandona el club «por el bien de todos» pocos días después de ganar la Decimotercera Champions y la tercera consecutiva.

La expectación ha sido generalizada en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva de Valdebebas, donde se ha convocado una rueda de prensa de urgencia para dar cuenta del futuro del entrenador galo. Casi quince minutos después de las 13.00 ha comparecido Zidane acompañado por el presidente del club, Florentino Pérez, con gesto serio.

«Madrid me ha dado todo y voy a estar cerca de este club toda la vida. Alomejor es una decisión que no tiene sentido para muchos pero para mí sí. Es el momento», ha declarado Zidane, quien ha recordado que durante la temporada ha habido momentos difíciles y «pitos», y que ha sufrido «un desgaste natural» a lo largo del año. «Un cambio es necesario para seguir ganando», ha afirmado.

«No me olvido de los momentos duros, y acabamos con un momento espectacular. Hay momentos duros que te hacen reflexionar y ya está. Los jugadores también necesitan un cambio».

«La exigencia en este club es máxima», ha declarado, agradeciendo a todo el entorno su impulso y colaboración para lograr los objetivos.

También ha confirmado que «los jugadores lo saben y voy a hablar con los capitanes», aunque ya lo ha hecho con Sergio Ramos, quien le ha agradecido el trabajo realizado y le ha deseado suerte en sus próximos retos.

«Si no lo veo claro para seguir, mejor cambiar y no hacer tonterías», ha afirmado, antes de destacar que «no voy a entrenar a otro equipo ahora». Como el mejor recuerdo como madridista ha destacado «el día que el 'presi' me trajo», y el peor la eliminación de la Copa del Rey ante el Leganés.

El presidente del Real Madrid, por su parte y a preguntas de los periodistas, ha eludido valorar la situación y el futuro de la dirección técnica del primer equipo. «Ya habrá tiempo», ha dicho.

El también exjugador llegó al cargo en enero de 2016 en sustitución del destituido Rafa Benítez y en su primer año logró conquistar la primera de las tres Liga de Campeones consecutivas de la entidad. Al año siguiente, logró el doblete Champions-Liga y firmó el histórico repóker de títulos en 2017, y en este último volvió a llevar al equipo a la conquista de su Decimotercera Copa de Europa ante el Liverpool.

Además de estas tres 'Orejonas' y de LaLiga Santander de 2016-2017, el bagaje de Zidane en sus dos años y medio en el Real Madrid se completa con dos Mundiales de Clubes, dos Supercopas de Europa y una Supercopa de España.