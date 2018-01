La Federación Balear exige la gestión del Trail al Govern

La Federació d’Atletisme de les Illes Balears (FAIB) ha reclamado formalmente al Govern, ante la confusión existente y apoyándose en la normativa nacional e internacional vigente, tener la gestión y la potestad organizativa sobre la modalidad de Trail o Trail Running, al dejar sin efecto el acuerdo con la Federació Balear de Muntanyisme i Escalada (FBME), y contando que está bajo tutela de las federaciones internacional (IAAF) y española (RFEA) de atletismo. Por ello, debe ser regida y controlada en las islas, como aprobó la Asamblea de la territorial, por la FAIB.

Escrito

El presidente de la Federació d’Atletisme, Biel Gili, hizo llegar el pasado 20 de noviembre un escrito a la consellera d’Esports, Fanny Tur, además de al director general, Carles Gonyalons, al que acompaña completa documentación sobre la normativa vigente en la modalidad de Trail o Trail Running. En el mismo, se informa de los cambios reglamentarios, además de pedir que la modalidad de Trail o Trail Running, en todas sus variantes, distancias y consideraciones, sea reconocida como propia y exclusiva de la FAIB en Balears, tal y como contempla la propia Llei de l’Esport.

De la misma forma, se requiere informar y dar traslado a las instituciones locales, insulares y autonómicas en vistas a dar la autorización a estas pruebas. Igualmente, se insta al Govern a que lo haga con la Federació Balear de Muntanyisme i Escalada u otras asociaciones o entidades para no autorizar, o no utilizar esta terminología en sus carreras de montaña y retirar de sus calendarios oficiales cualquier tipo de Trail o Trail Running. En caso de no atenderse sus peticiones, la FAIB se reserva el derecho a recurrir al Tribunal Balear de l’Esport u otras instancias superiores.