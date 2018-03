Lago regresa a una convocatoria tres meses después

Lago Junior vuelve a sonreír. El extremo marfileño regresa a una convocatoria del Real Mallorca tres meses después de sufrir una rotura parcial del ligamento cruzado de su rodilla izquierda.

Su vuelta supone una alegría para Vicente Moreno, que confía en la vuelta de Lago para enderezar el rumbo perdido en las últimas jornadas al encadenar dos derrotas consecutivas. En principio, el futbolista africano no será titular en el duelo que mañana enfrentará al grupo balear con el Villarreal B, segundo clasificado, en un choque crucial en las aspiraciones bermellones de quedar campeón del Grupo III de Segunda División B.

«Espero ayudar al equipo en la recta final, que es cuando se necesita el apoyo de todos. Lo he pasado mal todos estos meses, pero afortunadamente me encuentro perfectamente e incluso he podido regresar antes de lo previsto», ha destacado el jugador bermellón.

https://www.youtube.com/watch?v=oO-7mP0W5Dk&feature=youtu.be