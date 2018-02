El ‘genio del teclado’ cierra esta noche el ciclo de grandes pianistas del Auditórium de Palma

El Auditórium de Palma cierra este martes, a las 21.00 horas, el ciclo musical que ha reunido a los mejores pianistas de calado internacional desde su apertura, en agosto del año pasado, y lo hará de la mano de Arcadi Volodos, también conocido popularmente como 'el genio del teclado’.

El pianista, de origen ruso pero afincado desde hace años en Madrid, ejecutará piezas de Schumann (Papillons, Op.2), Brahms (Intermezzo, Op.117) y Schubert (Sonata in B flat major D 959), tres obras de gran desarrollo, que le permitirán demostrar por qué se le compara con históricos intérpretes, en especial con Horowitz

Inicios

Volodos se dio cuenta de que quería dedicarse exclusivamente al piano a los quince años, a pesar de que su formación abarcaba otras ramas. «Hubo varios factores que hicieron que me inclinara por este instrumento», confesó en una entrevista a este diario. «Mi padrastro coleccionaba discos de piano, la mayoría de mis compañeros daban clases... En ese momento no fui consciente de lo que el piano había despertado en mí. Ahora sí. A medida que me he hecho mayor, me he dado cuenta de que soy más músico que humano», explicó. Así que, con quince años, comenzó su enseñanza específica en el Conservatorio de Moscú.

Volodos firmó su primer contrato discográfico con Sony en 1996, después de convencer a un directivo del sello en un concierto privado. «Desde entonces no he dejado de grabar discos y de dar conciertos, y ya son más de veinte años», destacó. Aunque ha tocado con orquesta y en solitario, asegura que prefiere esta segunda modalidad, por la libertad y la autonomía que permite.

La gira que ocupa actualmente al pianista le ha llevado, de momento, por Mantova (Italia) y Fribourg (Suiza). Este martes regresa a las Islas, donde tocó por última vez en 2008, en el marco del Festival de Maó.