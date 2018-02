La televisiva Vonda Shepard recala en el Trui Teatre de Palma en junio

La cantautora estadounidense Vonda Shepard, que se dio a conocer en todo el mundo por su aparición en la serie Ally McBeal, recalará en Trui Teatre el próximo 29 de junio con su banda para presentar un recopilatorio de todas sus canciones.

Vonda Shepard, que ha pasado de tocar en pequeños clubs a actuar ante auditorios con miles de personas, alcanzó el estrellato gracias a las canciones que acompañaban las peripecias de la abogada más conocida de la televisión, interpretada por Calista Flockhart.

Composiciones como Searching my Soul, Will You Marry Me? o Maryland se convirtieron en éxitos internacionales en las emisoras de radio, apoyadas por el éxito del serial de la pequeña pantalla. Así se convirtió la cantante en unos pocos meses en un auténtico fenómeno musical global, capaz de vender en nuestro país más de 300.000 copias del primer elepé de la serie, Songs from Ally McBeal, y despachar más de cuatro millones de discos en todo el mundo.

La cantante considera a España como uno de sus destinos predilectos, ya que, después de Estados Unidos, es el país donde más discos ha vendido, cerca de un millón, de las dos bandas sonoras de la conocida ficción televisiva.