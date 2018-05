'Cobra Kai' devuelve la fiebre por 'The Karate Kid' 34 años después

La serie «Cobra Kai», un inesperado éxito para YouTube Red cuyo primer capítulo cuenta con más de 20 millones de reproducciones, ha devuelto la fiebre por «The Karate Kid» más de 30 años después del estreno de esa mítica cinta, aprovechando la presencia de sus protagonistas originales.

El icónico primer filme de la franquicia, estrenado en 1984, recibió una candidatura al Óscar para Pat Morita (el célebre Miyagi), aquel profesor de kárate con líneas de diálogo inolvidables como «wax on, wax off» (dar cera, pulir cera).

Pero aquella fue la única ocasión en la que aparecieron los personajes de Daniel LaRusso (Ralph Macchio) y Johnny Lawrence (William Zabka), a pesar de que la saga contó con tres continuaciones y una nueva versión, estrenada en 2010, con Jaden Smith y Jackie Chan como protagonistas.

Ese reencuentro se ha hecho esperar hasta ahora. «Cobra Kai», cuya primera temporada consta de diez episodios de 30 minutos cada uno, arranca precisamente con la última escena del filme original, cuando Daniel ejecuta la patada de «la grulla» para vencer a Johnny en la final de un campeonato de kárate.

Tres décadas después, los rivales se vuelven a ver las caras.

LaRusso vive una vida envidiable con su familia de película y tiene un exitoso negocio de venta de coches, mientras que Lawrence busca redimir sus pecados abriendo una escuela de kárate adonde acudirán nuevos talentos.

Entre ellos está el joven Miguel Díaz, interpretado por Xolo Maridueña, un actor estadounidense de 16 años con raíces mexicanas, cubanas y ecuatorianas. Maridueña, al igual que su personaje, fue criado por una madre soltera. En su caso, hasta los 6 años.

«Fue fácil saber qué sentía Miguel, especialmente esa ausencia de una figura paternal. Mi madre se casó después y quiero a mis padres con todo el corazón. Sin ellos, sin su apoyo, no estaría aquí. Me han permitido luchar por mis sueños y quieren que sea la mejor versión de mí mismo», declaró.

Díaz, un joven asmático que posee muchas similitudes con el papel de Daniel en la cinta original, sufre el acoso de sus compañeros en una nueva escuela y decide aprender kárate para defenderse.

«Vi la película original cuando era muy pequeño, así que cuando conseguí el papel no le di mayor importancia. Luego hablé con mi madre y me abrió los ojos. Comprendí que era un reto enorme porque hay gente que lleva más de 30 años queriendo volver a ver juntos a estos personajes», dijo Maridueña.

El joven solo tiene palabras de elogio hacia Macchio y Zabka, personas que calificó de «geniales y humildes, lejos del estereotipo de Hollywood».

«Poder hablar con ellos sobre sus vidas es fascinante. No son para nada como imaginaba», explicó con naturalidad el intérprete, conocido por su papel en «Parenthood», reconociendo que esperaba encontrarse con dos personalidades con un gran ego por su fama.

El éxito de «Cobra Kai», que cuenta con Will Smith como productor ejecutivo, ha sido tal que la plataforma anunció este jueves la renovación de la serie para una segunda temporada (llegará en 2019) después de que la primera se estrenara apenas la semana pasada.

«El gran factor con el que juega 'Cobra Kai' es la nostalgia y el hecho de que es una serie que pueden disfrutar a la vez adultos y 'millennials'», sostuvo el actor. «Mucha gente prueba a ver la serie por curiosidad y se dan cuenta de que es mucho mejor de lo que esperaban», agregó.

Maridueña confía tanto en el potencial de la serie que no duda en declarar que este formato se convertirá en un emblema para la plataforma de pago YouTube Red, al igual que «House of Cards» u «Orange is the New Black» lo fueron para Netflix.

«Es la serie que va a llevar a la gente a YouTube Red. La cantidad de 'millennials' que acuden a la plataforma cada día es enorme. Y los adultos también. ¿A dónde acuden cuando quieren aprender a hacer algo? El nudo de la corbata, cocinar algo en concreto... Estoy seguro de que YouTube Red va a ser muy grande en dos años», concluyó.