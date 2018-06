Domingo Zapata: «Quiero que el público sonría con mis cuadros, para eso los pinto»

Domingo Zapata (Palma, 1974) vive su mejor momento artístico. Tras protagonizar este año una exposición en Nueva York, enseñar su arte al papa Francisco y exhibir sus creaciones en Times Square, hasta el 14 de julio muestra Smile, en la galería HG Contemporary de Madrid, una veintena de cuadros elaborados, mano a mano, con el cantante Alejandro Sanz. El pintor, que lleva veinte años viviendo en Nueva York, se muestra muy orgulloso de su mallorquinidad. No en vano, destaca su adolescencia en el barrio de Es Rafal, y sus estudios en los colegios Arcángel San Rafael y Bellver de Cala Nova.

¿Qué le parece que califiquen de Andy Warhol hispano?

—Creo que todos los halagos son bienvenidos. Al final, es lo que te anima, te pone a trabajar y con ganas de hacer más cosas.

Gente del mundo del arte asegura que los artistas isleños más internacionales son Barceló, Bernardí Roig y usted. Desde luego, este año es el suyo.

—Es un año muy bueno. Estoy muy contento. Lo que hay que hacer es seguir pintando e intentar sorprender a la gente. Que el público disfrute de los cuadros, que para eso los pintamos.

La exposición de usted con Alejandro Sanz se titula Smile, ¿por qué?

—Por todas esas caras que se me quedan en la mente. Como los fans que están aquí ahora y me dicen ‘te acuerdas de cuándo nos conocimos’, y quieren hacerse una foto conmigo. Smile es porque me recuerda a todos esos rostros que tengo en el subconsciente; a todas las alegrías que me he llevado.

¿Qué espera provocar en el público?

—Que la gente pase un buen rato y disfrute de un trabajo que Alejandro y yo hemos tardado tres años en hacer. Compartir los cuadros con las personas a las que les gusta mi arte y lo que hace Alejandro.

¿Cómo es la colaboración con Alejandro Sanz, el más internacional de nuestros cantantes con el permiso de Julio Iglesias?

—Es una persona a la que no le hace falta demostrar ni que le reconozcan nada. Ya lo ha hecho todo en la vida y sigue triunfando. Lleva muchísimos años pintando. Él hacía los bocetos de Smile y yo los pintaba. Nos hicimos amigos en Guatemala donde él tenía un concierto y yo una exhibición. Yo pintaba, él vino y empezamos a pintar juntos; y de ahí nació una cosa muy orgánica y casual. Con los años hemos ido acumulando muchas cosas y me dije ‘hay que hacer algo con todo esto’.

Al final, ¿expondrá en Palma?

—El 1 de agosto inauguraré una exposición en la galería Ahoy de Jaume III. Presentaré diez cuadros cuyas ventas destinaré a una beca para artistas mallorquines y que así tengan la oportunidad de aprender a pintar y salir con su obra y exponerla fuera.