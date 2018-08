Los ‘llits’ de la Mare de Déu enfrentan a los restauradores y Patrimoni Històric

El montaje de los ‘llits’ de la Mare de Déu, una tradición que ha tomado fuerza en los últimos años con el apoyo del Consell de Mallorca, se puede llevar a cabo gracias a los voluntarios de las parroquias, que colaboran con su esfuerzo. Pero, este año, el Departament de Patrimoni Històric anunció un paso más, la grabación de esta labor desinteresada comenzando por las iglesias de Alaró y Binissalem para dejar documentado en una página web específica, creada desde la citada institución, lo que envuelve a este rito relacionado con el patrimonio inmaterial.

La polémica surge cuando los restauradores ven en el Facebook del fotógrafo Vicenç Matas, binissalemer, un vídeo en el que las personas que están ensamblando el llit local lo hacen según la costumbre, es decir, sin «las mínimas precauciones en manipulación de obras de arte». Los profesionales dicen: «Suponemos que esas imágenes son parte del encargo que le ha hecho a Matas el Consell, como se explicó en una nota de prensa divulgada el pasado día 9», que se puede ver en la web de la administración insular.

Las precauciones son las habituales: «Utilización de guantes, quitar el polvo de las imágenes con un plumero o un pincel, no con trapos, y mover las piezas con una carrito que se puede hacer con un tablero y cuatro ruedas, y no hacerlo a mano», explican los restauradores, «para no tener que arrastrar las piezas».

Desde el Seminari Permanent de Conservació i Restauració de Bens Culturals, integrado en el Col·legi de Llicenciats, se invita a sus asociados, mediante correo electrónico, a «opinar» y ofrecer «propuestas de actuación» sobre dicho vídeo que no lleva logotipo del Consell.

Sobre su contenido se explica en el e-mail que «no se toman las mínimas precauciones en materia de conservación preventiva. Pensamos que siendo una grabación pagada por el Consell de Mallorca para promocionar los montajes de estas piezas patrimoniales habría de difundir y potenciar unas actuaciones ejemplares, que quedan ausentes en el vídeo, al ser esta institución la que tiene las competencias en Patrimoni y es la encargada de hacer cumplir la ley y las prescripciones a muchos de los proyectos que se realizan», lo que, «por otra parte, estamos encantados de cumplir».

Los restauradores matizan que «no criticamos a los voluntarios, hemos trabajado en muchas iglesias y sabemos lo mucho que estiman a sus imágenes».

Por su parte, Kika Coll, directora insular de Patrimoni Històric, aseguró a este diario que «no tengo nada que ver con el vídeo de Matas, él graba cada año el ‘llit’ de la Mare de Déu de Binissalem y lo cuelga en su Facebook o donde quiere, yo no puedo responsabilizarme de todo el mundo, y el vídeo de Alaró se lo encargó [a Matas] la asociación Al Rum» de la localidad, con cuyos integrantes «hablamos de la posibilidad de hacer un trabajo en común enfocado al año que viene»

Según Coll, la actitud de los restauradores «envenenará un proyecto que tenía pensado trabajar estos meses y presentarlo la próxima primavera».