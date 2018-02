Vicente Cajuso: “Estamos viviendo una metamorfosis”

Vicente Cajuso es presidente de la Asociación de Comerciantes de Menorca (Ascome) desde 2012. Conoce bien el sector porque es propietario de un negocio de papelería que hace poco se ha transformado para ser más competitivo. Está preocupado por el devenir del sector comercial en la isla.

¿Cómo está el comercio menorquín?

Se mantiene, que ya es mucho. La crisis cerró muchas tiendas y ahora tenemos menos establecimientos abiertos. En esta época del año no somos atractivos comercialmente, pero el problema es que no hay suficiente clientela. Hace 20 años no cerraba ningún comercio en invierno, ahora lo hacen muchos.

¿Le preocupan más las grandes superficies o la venta por internet?

Las dos cosas son caballos de batalla del pequeño comercio de Menorca, pero especialmente la venta online supone un competidor que nos obliga a reinventarnos.

¿En qué sentido?

Ya no solo competimos por precio, porque puedo tener productos más económicos en mi tienda. Competimos en comodidad de compra desde el sofá, sin límite horario y con el paquete en casa. No es fácil. La buena noticia es que acudir a la tienda sigue siendo un elemento muy valorado.

¿Y las grandes superficies?

No todo es oro lo que reluce porque es un modelo de negocio que también tiene sus detractores. A la gente le gusta la proximidad y la confianza del que conoce.

¿Qué idea proponen desde Ascome?

Especialización, pero ofreciendo un surtido suficientemente amplio para tener presencia comercial fuerte. La combinación de tienda física y virtual es también recomendable. Hará falta que el comercio se reinvente porque está viviendo una metamorfosis. Lo ha hecho toda la vida, pero ahora es más necesario que nunca.

¿Aún son el sector que más trabajo genera en la isla?

Sí, es verdad que lo somos y así lo demuestran los datos, más que el turismo, pero también somos el más vulnerable y nuestra tendencia no es alcista.

¿Ha servido la nueva ley de comercio que se puso en vigor?

No a nivel de Menorca porque ha creado una discriminación entre municipios. Maó puede abrir los domingos y Ciutadella no, por ejemplo. Somos partidarios de la unificación de aperturas en territorios donde no hay distancias como el nuestro.

Se quejaban ustedes de que las rebajas han perdido su sentido, ¿por qué?

Porque ya no tienen un periodo de inicio y fin como antes sino que están presentes todo el año. Sería mejor regresar a la regulación anterior, pero no creo que suceda. Ahora lo que hay que hacer es apuntarse a oportunidades de mucha venta como el Black Friday, ya que son locomotoras de negocio.

¿Qué opina de la regulación de las viviendas turísticas?

Como comerciantes preferimos este tipo de cliente que tiene que salir a comprar todo lo que va a necesitar para sus vacaciones. Somos partidarios de no limitarlas sino de unificar.