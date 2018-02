El fuerte viento le juega una mala pasada a Donald Trump mostrando una incipiente calvicie

Un vídeo compartido por la periodista Ashley Feinberg se ha convertido en viral en las redes sociales al mostrar al presidente de EEUU con el pelo todo desordenado por el viento y mostrando una incipiente calvicie.

Trump se vio sorprendido por una fuerte racha de viento cuando se disponía a subir al avión presidencial, el Air Force One. En el momento de subir la escalerilla al aparato, una ráfaga le desordena el peinado, mostrando que bajo su estudiado look no le sobra pelo.

Los comentarios en las redes sociales no se han hecho esperar y las bromas por la falta de pelo del magnate y presidente de EEUU no están siendo, precisamente, suaves.